Governador reeleito Helder Barbalho é empossado em cerimônia na orla de Santarém e promete investimentos em água

Antes de desembarcar na Pérola do Tapajós, o governador do Pará participou de cerimônias em Belém e em Marabá.

Aconteceu nesta segunda (2) em Santarém, no oeste do Pará, mais uma das cerimônias de posse do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). Antes de desembarcar na Pérola do Tapajós, Helder participou de cerimônias de posse em Belém e Marabá. Em Santarém, Helder prometeu investir na melhoria do abastecimento de água e incentivou boicote aos postos que reajustearam preços dos combustíveis.

Para a cerimônia em Santarém, foi montado um esquema de segurança, além de interdição de ruas próximas ao Centro Cultural João Fona, local onde foi realizada a cerimônia.

Helder Barbalho chegou no local por volta das 19h10 acompanhado da primeira-dama do estado, Daniela Barbalho, além do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM) junto com a primeira-dama do município, Celsa Brito. O deputado federal Henderson Pinto também acompanhou o governador paraense.

O grupo foi levado em um ônibus, acompanhado de carros de personalidades locais, escoltados por órgãos de segurança, do aeroporto até a orla da cidade, para a cerimônia de posse.

Ao chegar na orla da cidade, o governador Helder Barbalho foi recebido em revista à tropa da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros em seguida seguiu para o Centro Cultural onde foi recebido por outras autoridades e personalidades do município.

Helder Barbalho, seguindo o modelo da posse presidencial, recebeu a posse de representantes de diversos seguimentos da sociedade, sendo: crianças indígenas, uma pessoa com deficiência, um médico que trabalhou salvando vidas na pandemia e um escultor.

Tardelio Torquato de Mesquita – Médico, trabalhou durante a pandemia nos hospitais de Campanha de Santarém e de Belém.

Claudionor da Silva Araújo – pessoa com deficiência física, atual presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Santarém. Militante pela categoria das pessoas com deficiência no oeste do Pará.

Ezelimar Roque de Lima – Escultor e entalhador em madeira, conhecido no meio artístico como ROCK LIMA, tem trabalhos espalhados pelo Brasil.

Edno Valmor Cortezia – representante do Sirsan;

Yara Borari Kumaruara – Aldeia: Muruary – 8 anos;

Enzo Arapiun – Aldeia São Pedro do Muruci – 5 anos;

Durante a cerimônia de posse, o governador reeleito do Pará falou sobre as ações do Governo Estadual na região oeste do Pará e falou sobre a importância de aproximar ainda mais os órgãos estaduais da população.

Helder Barbalho destacou as obras entregues na região e as que estão em andamento, incluindo o Centro de Convenções que deverá ser entregue à população ainda no primeiro semestre.

Posses em Belém, Marabá e Breves

A cerimônia na capital paraense, Belém, foi no domingo (1º). Helder chegou à Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) acompanhado da esposa, dos três filhos e da vice-governadora Hana Ghassan. Autoridades dos poderes executivo, legislativo participaram da cerimônia de posse, que durou pouco mais de uma hora.

À tarde participou da cerimônia de posse do presidente Lula (PT) em Brasília.

Já na terça (2) a programação iniciou pela manhã em Marabá com a presença de personalidades regionais e apresentações culturais. Indígenas da Etnia Gavião foram convidados para a posse no município.

Na terça-feira, o governador segue para Breves, no Marajó, para cerimônia na orla em frente à sede municipal.

Investimentos

Em entrevista coletiva à imprensa, o governador falou sobre investimentos para melhorias no abastecimento e fornecimento de água em Santarém.

“A cidade cresceu, na sua estrutura urbana e lamentavelmente com o sucateamento da Companhia de Saneamento gerou um acumulado de transtornos. Estamos, em parceria com a prefeitura, viabilizando novas estruturas com novas estruturas em compras, novas instalações e ampliação do sistema de cobertura de abastecimento de água para que não apenas Santarém, mas toda região possa ter a ampliação do acesso à este serviço”, disse Helder.

Combustíveis

Questionado sobre o reajuste de preços dos combustíveis registrado nesta segunda-feira em Santarém, Helder disse que o aumento é crime e que as pessoas têm que denunciar e não abastecer nesses postos.

