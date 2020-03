Governadores da Amazônia Legal se reúnem em Belém para discutir investimentos para região

Fórum de governadores da Amazônia Legal — Foto: Agência Pará

Objetivo do encontro é reunir com representantes da iniciativa privada, interessados em realizar negócios. Evento segue até sexta (13).

Belém recebe a partir desta quarta-feira (11) mais uma edição do fórum de governadores da Amazônia Legal. O encontro deve tratar sobre a implementação de projetos e investimentos para o desenvolvimento da região. O evento é realizado no Hangar – Centro de Convenções, até a próxima sexta-feira (13).

A Secretaria de Comunicação do Pará divulgou que, além do governador do estado, Helder Barbalho, os outros nove governadores da Amazônia Legal confirmaram presença. Segundo o Governo Federal, a região é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

De acordo com Helder Barbalho, a expectativa é reunir os governos com representantes da iniciativa privada, interessados em realizar negócios na região. Além dos gestores estaduais, o evento recebe líderes de associações industriais e componentes de consórcios da região.

“É ideal que saiamos com uma deliberação clara de convergência entre os governos de que estamos juntos na busca de solução para reduzir o custo de vida da população brasileira, que pode ser iniciada a partir da questão dos combustíveis, depois da energia, entre outros”, ressalta Helder Barbalho.

Por G1 PA — Belém

