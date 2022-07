Governadores de 16 Estados e DF são favoritos à reeleição

Os governadores Cláudio Castro (esq.), Romeu Zema (centro) e Ibaneis Rocha (dir.) concorrem à reeleição no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal, respectivamente – (Foto:Reprodução).

Em Espírito Santo, Mato Grosso, Pará e Rio Grande do Norte disputa pode ser decidida já no 1º turno; Poder360 compilou pesquisas

Goveres de 16 Estados e do Distrito Federal lideram as últimas pesquisas de intenção de voto e podem ser reeleitos em outubro para um 2º mandato. Levantamento do Poder360 compilou os estudos mais recentes com metodologias confiáveis e das quais foi possível verificar a origem das informações em 24 unidades da Federação, os disponíveis até o momento.

Renato Casagrande (PSB-ES), Mauro Mendes (União Brasil-MT), Helder Barbalho (MDB-PA) e Fátima Bezerra (PT-RN) podem vencer já no 1º turno. Esses pré-candidatos têm mais intenções de voto que todos os outros adversários somados.

O PT, com Fernando Haddad, está em 1º em São Paulo –unidade da Federação com mais eleitores aptos a votar (34,7 milhões). Em 2018, o Estado elegeu João Doria, do PSDB. Rodrigo Garcia, vice do tucano, assumiu o governo local em março de 2022, e vem crescendo nas pesquisas.

No 2º maior colégio eleitoral do Brasil, Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) está em 1º lugar. O mineiro busca a reeleição. O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) aparece logo na sequência.

No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro (PL) está numericamente à frente, mas empatado no limite da margem de erro com o deputado Marcelo Freixo (PSB).

O levantamento do Poder360 entende como candidatos competitivos os que lideram em 1º lugar isolados ou estão empatados, dentro da margem de erro, nessa posição. Foram considerados os nomes testados no cenário estimulado com mais pré-candidatos. Em caso de mais de uma simulação com a mesma quantidade de nomes, foi considerada a elencada como principal pela empresa de pesquisa.

Entre os partidos, o União Brasil é –atualmente– a sigla com mais pré-candidatos competitivos nos Estados, 6 no total.

Com a adição de Mato Grosso Sul e Roraima, ausentes no levantamento anterior, e a ascensão de Paulo Dantas em Alagoas, o MDB saltou de 2 para 5 nomes competitivos e agora aparece em 2º lugar no ranking.

O PT e o PL, partidos de Lula e Jair Bolsonaro, ainda patinam nos Estados. As alianças mais fortes são com candidatos de outras siglas –como Kalil (PSD-MG), com o PT, e Ibaneis (MDB-DF), com o PL. (Com informações de

Rafael Barbosa e Victor Schneider).

Jornal Folha do Progresso em 29/07/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...