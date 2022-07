Incêndio destrói prédio da Prefeitura de Parauapebas (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“A prefeitura irá se reunir para adotar as medidas a serem tomadas para a reconstrução da prefeitura e locais de funcionamento das secretarias lotadas no prédio”, informou a administração em nota.

Uma perícia deve apontar as causas do incêndio e o caso deve ser apurado também pela Polícia Civil.

“O fogo começou na sala da Procuradoria Geral do Município (PGM), no segundo piso da prefeitura, com um curto-circuito em um ar-condicionado. A partir daí, uma intensa fumaça invadiu o espaço e o fogo se alastrou rapidamente por outras salas”, informou a prefeitura em nota.

Um incêndio destruiu o prédio da Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, nesta sexta-feira (29). O local foi imediatamente evacuado e ninguém ficou ferido, segundo a prefeitura, que registrou boletim de ocorrência na delegacia da cidade.

