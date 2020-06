Governo acelera adequação do Hospital Regional do Tapajós, em Itaituba

Foto: Sedop / Ascom – “Pronto o Hospital contará com 164 novos leitos para atender a população de municípios como Novo Progresso, Itaituba, Jacareacanga, Aveiro, Rurópolis e região”.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Ruy Cabral, visitou, na última sexta-feira (5), as instalações do Hospital Regional do Tapajós, no município de Itaituba, região oeste do Pará. Acompanhado por representantes da Casa Civil da Governadoria, ele vistoriou a unidade que, em breve, será entregue à população. O hospital também vai reforçar a estrutura de saúde pública estadual na luta contra a Covid-19 e outras especialidades médicas.

Os trabalhos de adequação do prédio onde vai funcionar a unidade de saúde estão sendo executados em caráter de urgência. Em visita ao município de Oriximiná, no sábado (6), o governador Helder Barbalho anunciou que o Hospital Regional do Tapajós deve ser entregue em até duas semanas. “A unidade contará com 164 novos leitos para atender a população de municípios como Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Aveiro, Rurópolis e outras cidades da região”, garantiu.

Ainda segundo o chefe do Poder Executivo, a entrega do Hospital Regional do Tapajós também vai desafogar o atendimento no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, que hoje recebe moradores de vários municípios da região oeste.

