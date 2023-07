Governo anuncia R$ 200 milhões para saúde mental em 2023

Anúncio foi feito durante a 17º Conferência Nacional de Saúde que acontece até a próxima quarta-feira (5) em Brasília (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

O recurso anunciado representa um aumento de 27% no orçamento da rede, no intuito de aumentar a assistência à saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS)

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou, nesta segunda-feira (3), durante a 17º Conferência Nacional de Saúde, a assinatura de duas portarias que instituem a recomposição financeira para os serviços residenciais terapêuticos (SRT) e para os centros de atenção psicossocial (Caps), totalizando mais de R$ 200 milhões para o orçamento da Rede de Atenção Psicossocial (Raps) no restante de 2023. Ao todo, o recurso destinado pela pasta aos estados será de R$414 milhões no período de um ano.

O evento acontece até a próxima quarta-feira (5), em Brasília, e reúne representantes da sociedade civil, entidades e movimentos sociais para debater temas prioritários para o sistema público de saúde, incluindo a saúde mental. O recurso anunciado representa um aumento de 27% no orçamento da rede, no intuito de aumentar a assistência à saúde mental no Sistema Único de Saúde (SUS).

O repasse será direcionado para um total de 2.855 Caps e 870 SRT existentes no país. Todas as instituições, de acordo com o ministério, terão recomposição do financiamento e os recursos serão incorporados ao limite financeiro de média e alta complexidade de estados, do Distrito Federal e dos municípios com unidades habilitadas.

Durante os encontros preparatórios para a conferência nacional nos estados e municípios, a ministra da Saúde lembrou que surgiram dois pontos de consenso: o reforço do SUS e da democracia. Ela ressaltou que, nesse contexto, a saúde mental ocupa uma posição de destaque, ao mencionar os retrocessos e o que ela mesma chamou de negacionismo identificados no país nos últimos anos.

“Um descaso com o sofrimento, agravado pela pandemia de covid-19. A pauta de saúde mental é hoje discutida em todo o mundo. Não está referida só ao efeito da pandemia. Tem muito a ver com a solidão com que as pessoas vivem hoje, com o individualismo crescente que, muitas vezes, se manifesta na dificuldade de ter relações sociais, nisso que hoje se chama de efeito tóxico da comunicação só pelas redes sociais.”

