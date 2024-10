Polícia Civil estabelece Lei Seca em todo Pará no domingo (6), dia das Eleições Municipais

(Foto:Reprodução PC/PA ) – A Polícia Civil do Pará, por meio da portaria nº 055/2024, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), determinou a proibição da venda e fornecimento de bebidas alcoólicas, bem como a realização de festas dançantes, no dia 6 de outubro de 2024, quando ocorrerá o primeiro turno das eleições municipais. A medida faz parte da chamada “Lei Seca”, adotada com o objetivo de garantir a ordem pública, a segurança e o bom andamento do processo eleitoral. A restrição será aplicada a partir da zero hora até às 18h do domingo (6), abrangendo todo o território do Pará.

A portaria proíbe especificamente a comercialização e o fornecimento, ainda que gratuitos, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, quiosques, boates e outros estabelecimentos comerciais e similares, além de vendedores ambulantes. Também não será permitida a realização de festas dançantes em clubes, casas de shows, boates, bares e quaisquer outros locais semelhantes, durante o mesmo período.

Leia mais:Eleitores de Novo Progresso : Saiba onde votar com seções agregadas nas eleições de 2024

*Resultado das eleições em Novo Progresso sai até 18h no domingo (6)

*Pará terá “Lei Seca nas Eleições 2024”: veja quais estados e como vai funcionar

O delegado-geral, Walter Resende, destacou a importância da medida para a tranquilidade do processo eleitoral e a necessidade de preservar a ordem pública. ”Estamos adotando essas restrições em caráter excepcional e temporário para assegurar que o processo eleitoral ocorra de forma pacífica e segura para todos. Nosso foco é garantir que todos possam exercer seu direito ao voto em um ambiente tranquilo, sem ocorrências que possam comprometer a segurança da população”, afirmou.

A fiscalização das disposições estabelecidas na portaria será realizada pelas instituições policiais que integram o Sistema de Segurança Pública do Pará. Participam da ação as Diretorias de Polícia Metropolitana, de Polícia Especializada, de Polícia do Interior, de Polícia Administrativa, bem como o Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE) e o Núcleo de Inteligência Policial (NIP). Os responsáveis pelas infrações às normas estabelecidas estarão sujeitos a sanções civis, administrativas e penais, de acordo com a legislação pertinente.

A Polícia Civil reforça que a portaria poderá ser alterada em caso de determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), visando ajustar suas disposições conforme as orientações do órgão judiciário.

Fonte: PC/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/06:20:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...