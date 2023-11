Governo do Estado autoriza construção da unidade da Polícia Militar de Novo Progresso e mais outras quatros

Governador Helder Barbalho, o secretário Ualame Machado e o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior após a assinatura das Ordens de Serviço- (Foto: Marco Santos / Ag. Pará) –

As obras vão melhorar a infraestrutura da corporação em várias regiões, dentro do cronograma de investimentos do Estado na área de segurança pública

A Segurança Pública do Pará mantém o cronograma de investimentos, a fim de garantir cada vez mais paz social, tranquilidade e melhores condições de trabalho aos agentes. Na tarde desta terça-feira (7), o governador Helder Barbalho assinou, no Comando-Geral da Polícia Militar, em Belém, as Ordens de Serviço para a construção de mais cinco quartéis nos municípios de Belém, Castanhal, Breu Branco, Novo Progresso e Alenquer, beneficiando moradores da Região Metropolitana, Sudeste e Oeste.

Governador Helder Barbalho, o secretário Ualame Machado e o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior após a assinatura das Ordens de ServiçoGovernador Helder Barbalho, o secretário Ualame Machado e o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior após a assinatura das Ordens de ServiçoFoto: Marco Santos / Ag. ParáHelder Barbalho destacou a ampliação dos investimentos na Segurança Pública. “Nós iniciamos a construção de cinco novos quartéis da Polícia Militar, atendendo diversas regiões do Estado. Quartel em Castanhal, Alenquer, Novo Progresso e Breu Branco. São cidades estratégicas do Estado, em todas as regiões do Pará, permitindo mais presença policial, mais estratégia de segurança e, acima de tudo, poder entregar para a população paz, proteção, cuidado e a presença da Polícia próximo do cidadão”, afirmou o governador.

O chefe do Executivo acrescentou que, “para nós, é fundamental que possamos estar com a nossa tropa motivada. Ampliar o efetivo. Por isso, neste momento estamos fazendo o maior concurso público da história da Polícia Militar. São novas 4 mil vagas, e investindo em armamento, colete balístico, novos quartéis, treinamento para o nosso pessoal e veículos, estruturando, cada vez mais, para termos presença e qualidade de policiamento próximo do cidadão. Por outro lado, cidadania, com as Usinas da Paz, investindo nos Territórios pela Paz, para que possamos cuidar das causas com a polícia na rua. Então, cidadania, a partir das UsiPaz, cuidando das causas e dos efeitos”, destacou Helder Barbalho.

Estrutura – A construção das novas unidades representam um investimento superior a R$ 10 milhões. O projeto inclui o Comando de Policiamento Regional (CPR III) em Castanhal; 46º Batalhão da PM em Novo Progresso; 26ª Companhia Independente (CIPM) em Alenquer e o 36º Pelotão de Breu Branco, além da reconstrução do Batalhão Especial Penitenciário (BEP), em Belém. Os novos prédios permitirão uma atuação mais eficiente no combate à criminalidade e na garantia da segurança pública.Foto: Marco Santos / Ag. Pará

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior, agradeceu ao governador pelo empenho e sensibilidade em melhorar as condições de trabalho da corporação.

“É mais um dia de alegria para a nossa corporação. Estamos hoje assinando as Ordens de Serviço que vão propiciar a inauguração de mais cinco quartéis, dentro do programa de reestruturação da nossa corporação, implantado desde janeiro de 2019. No primeiro quadriênio foram 39 quartéis construídos ou reformados. Nesse segundo quadriênio, a nossa meta prevista no plano de governo são mais 45 quartéis a serem construídos ou reformados, incluindo cinco batalhões rurais. Será o maior plano de ampliação e infraestrutura de toda a história bicentenária da Polícia Militar do Pará, demonstrando toda a valorização que o governo do Estado tem para com o servidor, de proporcionar as melhores condições de trabalho, para que o nosso policial possa exercer na plenitude sua missão e prestar o serviço com excelência ao povo do Pará. Excelência que se traduz com a redução histórica da criminalidade, pois estamos há cinco anos em redução na criminalidade violenta em todo o Estado, a partir do trabalho integrado de todas as forças de segurança. Portanto, a palavra final é de gratidão pelo cuidado e sensibilidade que o governo tem com a nossa corporação, com esses investimentos”, destacou o coronel Dilson Júnior.

A construção das novas estruturas garantem, sobretudo, o fortalecimento da presença da PM em todo o Estado, proporcionando melhores condições de trabalho para os policiais que atuam na defesa da sociedade.

Ampliação – O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, ressaltou a importância da ampliação dos investimentos para continuar aperfeiçoando o serviço realizado diariamente.

“Além de investimentos no efetivo, com os maiores concursos da história da corporação, também investimos em equipamentos e estrutura física, para que nossos policiais possam trabalhar melhor e receber a população. Desta feita, o governador assina cinco Ordens de Serviço para que possamos construir cinco novas unidades da Polícia Militar, e assim ampliar nossa atuação, mas também melhorando a qualidade do serviço prestado”, afirmou Ualame Machado.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2023/15:09:58

