Governo do Estado empossa 591 novos agentes prisionais

Em agosto do ano passado, o governo empossou outros 485 agentes penitenciários para reforçar o quadro de unidades prisionais localizadas nas regiões Metropolitana de Belém, Carajás, Guamá, Xingu e Baixo Amazonas (Foto:Akira Onuma / O Liberal)

Os novos servidores serão distribuídos por unidades prisionais de todo o Estado

Nesta quarta-feira (12) serão empossados 591 agentes prisionais aprovados no Concurso C.199/2 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (SEAP). Para ingressar no quadro servidores do órgão eles passaram por um curso de formação ofertado no período de 23 de agosto a 17 de dezembro de 2019.

Esta é a segunda turma formada dentro dos padrões federais, estabelecidos pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Em agosto do ano passado, o governo empossou outros 485 agentes penitenciários para reforçar o quadro de unidades prisionais localizadas nas regiões Metropolitana de Belém, Carajás, Guamá, Xingu e Baixo Amazonas.

Na ocasião, o governo também autorizou a Secretaria de Estado de Administração (Sead) a convocar mais 642 excedentes do Concurso C.199/2. O objetivo é reforçar o quadro de servidores da Seap com a nomeação de 1,5 mil concursados nos próximos meses. Além desses, passam por formação mais 470 aprovados no concurso C-244, que assumirão cargos de nível médio e superior.

Os novos agentes serão distribuídos por unidades prisionais de todo o Estado. A cerimônia de posse será realizada às 14h no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia, com a presença do governador Helder Barbalho.

Por:Redação Integrada

