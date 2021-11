Governo do Estado entrega máquinas para agricultores familiares de Novo Progresso

O Prefeito de Novo Progresso Gelson Dill (MDB), participou da entrega (foto:Reprodução Redes Sociais) –

O Governo do Estado entregou na manhã desta quinta-feira, 18 de novembro equipamentos para agricultores familiares de diferentes regiões de Integração. Serão beneficiados produtores dos municípios de Trairão, Vitória do Xingu, Portel, Novo Progresso, Belém, Santo Antonio do Tauá, Maracanã, Uruará, Santa Maria do Pará, Bragança, Capanema, Magalhães Barata, Nova Esperança do Piriá, Oeiras do Pará, São João do Araguaia, São Caetano de Odivelas, Castanhal, Primavera, São Félix do Xingu, Gurupá, Breves e Porto de Moz.

Os equipamentos entregues são: nove tratores, quatro motoniveladores, dois rolos compactadores, três barcos, duas lanchas, oito coletores de lixo e dois caminhões-baú.

O Prefeito de Novo Progresso Gelson Dill (MDB), participou da entrega no Parque Urbano Belém Porto Futuro, com as presenças do governador Helder Barbalho, do secretário interino da Sedap, Giovanni Queiroz, e do secretário-adjunto do órgão, Lucas Vieira.

Vejam as maquinas para Novo Progresso

*01 Motoniveladora

*01 Rolo Compactador

*02 Tratores de Pneus

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações do Governo do Pará (SECOM)

