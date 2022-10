Secretaria de Saúde divulga balanço sobre acidentes de trânsito do mês de Setembro em Novo Progresso

Motocicletas lideram os casos de acidente de trânsito em Novo Progresso (Foto: Arquivo)

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) da cidade de Novo Progresso, mostram que foram perdidas três vidas nos 95 acidentes de trânsito ocorridos durante o mês de setembro de 2022. Os dados foram registrados desde o dia 1 de setembro até 30 de setembro de 2022.

Os registros incluem dados do hospital municipal e particular do município.

A secretaria faz alerta para ser intensificado mais as ações com esses públicos, e pede a conscientização da população para mudar essa realidade.

Vejam os dados

Dados de acidentes de trânsito no Brasil

O trânsito brasileiro é o quarto mais violento do continente americano, segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Dentro do País, São Paulo é o Estado com maior número de óbitos no trânsito e dirigir alcoolizado é a segunda maior causa. Pensando em diminuir o número de acidentes, foi publicada no ano passado a Lei Ordinária 13.546, do Código de Trânsito Brasileiro, que aumenta a punição para o motorista que causar morte dirigindo alcoolizado. Ou seja, a pena, que antes era de 2 a 4 anos de detenção, passa para 5 a 8 anos de reclusão.

