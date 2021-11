PRF captura homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável

Na última terça-feira (16), na BR 230 em Altamira (PA), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem com mandado de prisão em aberto expedido no município de Eldorado dos Carajás, localizado na região sul do Pará.

Durante comando de fiscalização no km 630, uma equipe da PRF abordou um ônibus de viagem que saiu da cidade de Uruará (PA) com destino a Eldorado dos Carajás (PA). Ao ser consultado os dados dos ocupantes do ônibus através do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), a equipe verificou que o homem possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável, segundo o Art.217ª da Lei 2848.

Ao ser questionado sobre o fato, o acusado afirmou que havia tido um problema com a justiça devido a uma acusação falsa de estupro, por parte de familiares da vítima em questão e se declarou inocente. Também afirmou que desconhecia a existência do mandado de prisão em seu desfavor e que estaria realizando no momento da abordagem, uma viagem de mudança após o término de um relacionamento.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido e apresentado na Polícia Civil de Altamira (PA) para os procedimentos legais cabíveis. O veículo e os demais passageiros foram liberados.

Por:RG 15 / O Impacto com informações da PRF

