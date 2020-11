Governo do Estado libera a 6ª recarga do vale-alimentação escolar a partir da quinta-feira (26)

[Foto Crédito: Eliseu Dias / Ascom Seduc]

Alunos da Waldemar Lyndemaier de Novo Progresso serão beneficiados A partir da próxima quinta-feira (26), o Governo do Pará, através da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) disponibilizará a 6ª recarga do vale-alimentação escolar, de forma gradativa, para os 575 mil alunos matriculados na rede estadual. O anúncio foi feito, na tarde desta segunda-feira (23), pelo governador do Estado, Helder Barbalho ao lado da secretária de Educação, Elieth Braga.

“Nós iniciaremos a distribuição da 6ª recarga pela Região Metropolitana neste próximo dia 26, nesta quinta-feira. Esta é uma ação para garantir o alimento de todos os alunos, para que neste momento de dificuldade, todos sejam atendidos pelo Governo do Estado”, disse o chefe do executivo estadual.

Ao todo, já foram investidos cerca de R$ 266 milhões oriundos do Tesouro Estadual para garantir a refeição dos estudantes neste período de pandemia da Covid-19, que ocasionou a suspensão das aulas presenciais na rede pública estadual.

“Esta foi uma iniciativa que nós tomamos com a suspensão das aulas, assegurando recursos para que todos os nossos alunos pudessem garantir a alimentação nas suas casas. São 575 mil alunos e com esta 6ª recarga cada um terá recebido de R$ 480”, disse o governador.

A iniciativa reforça o compromisso do Estado, no enfrentamento à crise mundial de saúde, ajudando as famílias a garantir o alimento dos estudantes, em todas as regiões do Pará.

“Vamos continuar trabalhando para preservar a vida, cuidar das pessoas. Queremos que as famílias que têm seus filhos na rede estadual, que poderão continuar contando com o Estado para auxiliar com mais essa recarga no vale-alimentação”, finalizou Helder Barbalho.

Cronograma de distribuição do vale-alimentação escolar:

Dia 26/11: Municípios da Região do Guajará: Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará

Dia 27/11: Municípios da Região de Integração Rio Capim: Abel Figueiredo, Aurora do Pará, Bujaru, Capitão Poço, Concórdia do Pará, Dom Eliseu, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Irituia, Mãe do Rio, Nova Esperança do Piriá, Ourém, Paragominas, Rondon do Pará, Tomé-Açu e Ulianópolis.

Dia 30/11: Municípios da Região de Integração Tapajós: Aveiro, Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis e Trairão.

Dia 01/12: Municípios da Região de Integração Tocantins: Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia.

Dia 02/12: Municípios da Região de Integração Xingu: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

Dia 03/12: Municípios da Região de Integração Araguaia: Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.

Dia 04/12: Municípios da Região de Integração Baixo Amazonas: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa.

Dia 07/12: Municípios da Região de Integração Carajás: Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado do Carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, São Domingos do Araguaia, São Geraldo do Araguaia e São João do Araguaia.

Dia 08/12: Municípios da Região de Integração Guamá: Castanhal, Colares, Curuçá, Igarapé-Açu, Inhangapi, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra Alta e Vigia de Nazaré.

Dia 09/12: Municípios da Região de Integração Lago de Tucuruí: Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí.

Dia 10/12: Municípios da Região de Integração Marajó: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure.

Dia 11/12: Municípios da Região de Integração Rio Caeté: Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu.

