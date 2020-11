Prefeito Eleito Gelson Dill recebe grupo de empresários apoiadores em sua residência.

(Foto:Reprodução Via WhatsApp)

Os empresários, que apoiaram Dill.

Prefeito eleito recebeu comentários positivos nas redes sociais.

O encontro aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), na residência do prefeito em Novo Progresso.

O encontro foi divulgado nas redes sociais.

O prefeito eleito Gelson dill recebeu em sua residência na manhã de hoje, uma comitiva de empresários, que vieram reafirmar o apoio para sua gestão.

Na ocasião, Gelson agradeceu a todos que junto com outros setores da economia progressense construíram a vitória do povo, e falou da elaboração de políticas públicas com diretrizes que possam garantir uma cidade sustentável, moderna e inovadora para as próximas gerações. “Não basta sermos uma cidade com potencial, temos que transformá-la verdadeiramente num polo de desenvolvimento, num celeiro de oportunidades e num lugar digno de se viver”, destacou Gelson Dill.

