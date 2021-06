Governo do PA anuncia que todas as doses do primeiro lote da Janssen serão destinadas ao interior

— Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO – Sespa afirma que Belém e Ananindeua já receberam doses de outras vacinas contra a Covid-19. Veja a lista das cidades que receberão o imunizante

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) informou neste sábado (26) que as doses da vacina da Janssen, recebidas pelo Governo nesta semana, serão destinadas apenas para o interior do estado. Segundo a secretaria, a capital Belém e a cidade de Ananindeua, que fica na região metropolitana, já foram contempladas com outras doses de imunizantes contra a Covid-19.

As doses da vacina da Janssen chegaram ao Para na quinta-feira (24). Ao todo, foram 50.450 imunizantes produzidos pelo grupo Johnson & Johnson. Diferente das outras vacinas contra a Covid-19, o imunizante da Janssen é aplicado com esquema de dose única.

A justificativa da Sespa sobre o envio das vacinas pro interior é que Belém e Ananindeua foram contemplados recentemente com doses de outras remessas. Segundo o governo, a ida das doses da Janssen para outros municípios iria avançar a campanha estadual de vacinação.

Belém e Ananindeua, inclusive, ampliaram a campanha de vacinação nesse sábado. Em Belém, foram imunizadas pessoas sem comorbidades que nasceram nos anos de 1980 e 1981. Já em Ananindeua, foram vacinas somente as pessoas nascidas em 1981.

Segundo a Sespa, esse primeiro lote da Janssen será destinado aos municípios dos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 11º, 12º e 13º Centros Regionais de Saúde. Seguem os municípios:

4º CRS – Salinópolis

5º CRS – São Miguel do Guamá e Paragominas

6º CRS – Barcarena e Tailândia

7º CRS – Soure e Salvaterra

8º CRS – Breves e Portel

9º CRS – Itaituba

11º CRS – Eldorado dos Carajás e Tucuruí

12º CRS – Conceição do Araguaia, Redenção e São Félix do Xingu

13º CRS – Cametá.

De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, até às 20h da última sexta-feira (25), o Pará havia aplicado 3.624.479 doses, sendo 2.569.295 em 1ª dose e 1.055.184 em 2ª dose. Aproximadamente 12% da população no estado está totalmente imunizada.

