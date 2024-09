Governo do Pará antecipa a primeira parcela do 13º salário

O pagamento irá ocorrer nos dias 7 e 8 de outubro. A antecipação do benefício ocorre no momento em que o Estado se prepara para a grande festa do Círio de Nazaré. (Foto| Reprodução).

O Governo do Pará anunciou a antecipação da primeira parcela do 13º salário para servidores, beneficiando 160 mil pessoas em outubro.

O governador do Estado, Helder Barbalho, que está em Nova York participando da Semana do Clima, anunciou através das redes sociais, nesta quinta-feira (26), a antecipação da primeira parcela do 13º salário para todos os servidores públicos estaduais.

O pagamento irá ocorrer nos dias 3 e 4 de outubro. A concessão do benefício ocorre no momento em que o Estado se prepara para a grande festa do Círio de Nazaré. A medida irá beneficiar 160 mil servidores.

“Como já fazemos desde 2019, estaremos pagando os primeiros 50% do décimo terceiro nos próximos dias 3 e 4, portanto, é dinheiro na conta, é injeção de recursos na economia do nosso Estado, pra gente poder prestigiar os nossos servidores ativos e inativos, pagando antes do Círio e ajudando a ter um Círio ainda mais bacana para as famílias paraenses”, disse o chefe do Executivo estadual.

Pelo sexto ano consecutivo, o Governo do Estado faz o pagamento de 50% dos valores referentes ao 13° salário no início do mês de outubro, o que antes era efetuado apenas próximo ao período natalino.

“Isso é fruto do equilíbrio fiscal do Estado, gestão eficiente que consegue prestigiar os servidores e pode fazer obras, benefícios e cuidar da nossa população”, concluiu Helder Barbalho.

Veja o anúncio:

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2024/08:38:17

