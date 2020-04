Governo do Pará anuncia convocação de 86 médicos cubanos para atuar no combate à Covid-19 — Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

Profissionais vão atuar em hospitais do Governo e em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das Prefeituras da região metropolitana.

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta quarta-feira (22) que vai convocar 86 médicos cubanos, residentes no estado, para ajudar no combate a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Segundo Helder, os profissionais vão atuar em hospitais do Governo e em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das Prefeituras da região metropolitana.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), o estado possui 1.195 casos confirmados da Covid-19. Outros 433 casos suspeitos seguem em análise e 1.676 já foram descartados. O Pará ainda registrou 43 mortes pela doença.

De acordo com Helder, os médicos cubanos convocados estão habilitados pelo Ministério da Saúde e podem atuar no combate a doença. Com o final do programa Mais Médicos, o Governo Federal proibiiu que os profissionais que voltassem pra Cuba pudessem atuar no Brasil.

“O Governo Federal determinou que os médicos cubanos só podiam trabalhar no Brasil se não tivessem saído do país nos últimos anos. No entanto, o Governo do Estado localizou esses profissionais, e eles estão habilitados para trabalhar. Eles vão ajudar não só o Governo do Estado, mas como todo o sistema de saúde da região metropolitana, explicou Helder.

Uso obrigatório de máscaras

Aglomeração de feirantes e consumidores no Ver-o-Peso. As pessoas estão muito próximas, sem respeitar o distanciamento mínimo recomendado. Na pedra do peixe e na feira do açaí a movimentação é intensa continua a mesma, nada mudou em tempos de covid-19. Os espaços abastecem feiras e mercados de Belém e áreas próximas. Poucos trabalhadores e consumidores tentam se proteger com luvas e máscaras. — Foto: RAIMUNDO PACCÓ/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Na tarde desta quarta-feira, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, assinou um decreto municipal que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção em público. Ainda segundo a Prefeitura, serão aplicadas multas para quem não cumprir a determinação.

Também em relação a isso, o Barbalho anunciou que a partir da próxima segunda-feira (27), o Governo estará distribuindo máscaras de pano gratuitamente em pontos de aglomeração da cidade. Os materiais foram comprados por meio do programa “Todos de Máscara”. Eles foram produzidos por pequenas empresas e adquiridos pelo Governo.

“Nós compramos mais de 230 mil unidades de máscaras até a tarde de hoje (quarta-feira). Semana que vem vamos fazer a distribuição gratuita dessas máscaras em lotéricas, supermercados, bancos, feiras e outros pontos de acúmulo de pessoas”, afirmou Helder.

De acordo com a Sespa, o Pará tem 90% dos leitos de UTI ocupados para tratamento da Covid-19. A Sespa ainda informou que o Pará possui 580 leitos clínicos disponíveis.

Instalação de novos leitos

Hospital de Campanha de Belém, que funciona no Hangar Centro de Convenções. — Foto: Bruno Cecim/Agência Pará

Durante o pronunciamento, Helder Barbalho anunciou a instalação de 45 novos leitos de enfermaria e mais cinco UTIs nos hospitais Galileu e Metropolitano, em Ananindeua. A medida visa desafogar o sistema de saúde do estado.

“Abrimos agora 30 leitos exclusivos para Covid-19 no Hospital Galileu, e mais 15 leitos de enfermaria e 5 UTIs no Metropolitano. Além disso estão ficando prontas as as obras de mais 50 leitos no Abelardo Santos, em Icoaraci”, explicou.

Segundo Helder, o Governo aguarda a chegada de 400 respiradores, comprados da China, para instalação de leitos de UTI no Hospital de Campanha de Belém. Além disso, de acordo com Helder, 30% das unidades de Santarém, Breves e Marabá também serão transformadas em UTI.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...