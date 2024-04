Governo do Pará condecora policiais envolvidos na maior operação de apreensão de drogas da história

(Crédito: Marco Santos / Ag. Pará)- Foram 23 policiais, entre civis e militares, que atuaram diretamente na Operação “Guardião do Norte” foram homenageados pelo governador Helder Barbalho.

O governador do Pará, Helder Barbalho, homenageou nesta segunda-feira, 15, vinte e três policiais, entre civis e militares, que atuaram diretamente na Operação “Guardião do Norte” que resultou na apreensão de 3,2 toneladas de drogas e na prisão de quatro pessoas na noite do último sábado, 13, no município de Abaetetuba, região de Integração Tocantins.

A honraria foi entregue em mãos pelo chefe do Executivo Estadual, durante ato realizado no Palácio dos Despachos, em Belém.

“O resultado desta operação é uma demonstração da capacidade técnica, da capacidade investigativa, da capacidade operacional, da capacidade ostensiva de cada um de vocês, mas também dos valores que vocês alimentam. São profissionais e trabalhadores como vocês, que orgulham a farda e a instituição que vocês atuam”, ponderou o governador durante a entrega das condecorações.

“Parabéns para vocês! Estou profundamente orgulhoso e tenho certeza que falo aqui em nome da nossa vice-governadora e em nome dos comandos das nossas instituições de segurança. Dou os parabéns em nome da sociedade paraense para cada um de vocês por esse importante momento. Muito obrigado”, elogiou o governador.

oportunidade, foram homenageados 18 policiais civis com a entrega da medalha do mérito pessoal, destinada à agraciar autoridades civis e militares ou pessoas em reconhecimento às relevantes contribuições prestadas à Instituição Polícia Civil. Já os cinco policiais militares foram agraciados com a medalha láurea do mérito operacional.

O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, afirma que o ato de reconhecimento torna o servidor mais motivado. “Pelo sexto ano consecutivo temos feito um trabalho intenso no combate à criminalidade. O Pará já foi reconhecido no ano passado pelo Ministério da Justiça como o terceiro estado que mais aumentou o número de apreensões de entorpecentes”, disse.

“Nós fizemos a maior apreensão da história das polícias do Pará, isso demonstra que nós estamos trabalhando da forma correta, no sentido correto, com os equipamentos corretos para que possamos, cada vez mais, entregar o melhor resultado. E o reconhecimento do governador do Estado, do governador Helder Barbalho, a nossa tropa realmente é o que incentiva cada dia nós estarmos nas ruas”, completou o secretário Ualame Machado.

policiais civis que participou da operação e, preferiu não ser identificado, afirmou que o reconhecimento é o mais importante para motivar e fazer trabalhar mais. “Foi um trabalho bem árduo, bem cansativo, mas quando o trabalho é em conjunto e que a gente tem um apoio irrestrito do governador, isso nos permite chegar a esses números positivos”, afirmou.

Fonte: Agência Pará Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/07:55:40

