Réu é condenado a 4 anos de prisão por matar homem que encontrou na cama com sua namorada

(Foto:Reprodução)-Benedito Ferreira tinha 18 anos na época do crime e, por isso, teve a pena reduzida

O réu Benedito Pinheiro Ferreira Neto, de 23 anos, foi condenado a quatro anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Josimar Mendes Sertão, que tinha 27 anos quando foi morto em novembro de 2014 no bairro da Sacramenta, em Belém.

O julgamento de Benedito foi feito pelo 3º Tribunal do Júri de Belém, sob a presidência da juíza Ângela Alves Tuma. Na época do crime o réu tinha 18 anos e estudava pelo período da tarde, trabalhando com o tio de madrugada com o controle de pescados, no Ver-o-Peso. A vítima trabalhava como operador de máquina no ramo da construção civil. Segundo o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Benedito matou Josimar porque flagrou a vítima na cama com sua namorada na época. Ele foi morto a tiros na passagem Santa Luzia, entre as travessas Perebebuí e Pirajá. Benedito ainda tentou fugir do local do crime, mas foi perseguido e detido pela Polícia Militar.

Em interrogatório, o réu alegou legítima defesa, mas o promotor Edson Cardoso Souza sustentou durante o julgamento que o réu cometeu homicídio simples. A defesa de Benedito ficou sob a responsabilidade do defensor público Rafael Sagres.

Após algumas horas de deliberação, os jurados acolheram a tese do promotor, votando por maioria dos votos que o réu cometeu homicídio simples privilegiado. A pena base foi reduzida por Benedito ser menor de 21 anos à época do crime, além de ter confessado o crime de forma espontânea.

Por:Caio Oliveira

