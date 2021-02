Governo do Pará diz que estado foi o que menos recebeu vacinas contra Covid-19

Portal ‘Vacinômetro’ da Sespa divulga dados sobre imunizados no Pará, atualizado às 13h desta terça-feira, 9 de fevereiro — Foto: Reprodução/Sespa

De acordo com a Sespa, até às 13h desta terça-feira, 78.506 foram vacinadas no estado.

Com a nona maior população do Brasil, o Pará é o estado que recebeu, proporcionalmente, a menor quantidade de vacinas contra Covid-19. De acordo com a Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), até às 13h desta terça-feira (9), 78.506 foram vacinadas no estado.

De acordo com o Governo do Pará, o Governo Federal enviou 315.840 doses de vacinas, suficientes para imunizar apenas 2,10% da população, que é de 8.702.353 habitantes. Com o índice reduzido, o estado chegou a ocupar o último lugar no ranking nacional da vacinação, proporcionalmente à população.

Segundo o governador do Pará, Helder Barbalho, um ofício foi enviado ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, solicitando informações sobre os critérios utilizados na divisão dos lotes de vacinas do Fundo Estratégico para alguns estados do Norte do País. No documento, o governador solicitou ainda uma parcela adicional de imunizantes contra a Covid-19.

No portal ‘Vacinômetro’, a Sespa divulga diariamente os dados sobre a imunização contra Covid-19 no Pará. Confira o quadro de vacinados segundo o portal Vacinômetro, atualizado às 13h desta terça.

Por G1 PA — Belém

