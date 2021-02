Prazo para pré-matrícula em escolas técnicas estaduais encerra nesta terça-feira, 9

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

requerimento de matrícula fornecido pela escola; certidão de nascimento ou casamento; carteira de identidade (RG) ou similar; cadastro de pessoa física (CPF); certificado ou declaração de conclusão do ensino fundamental; histórico escolar do ensino fundamental; comprovante de residência recente (água, luz, telefone fixo ou móvel); e duas fotos 3×4 recentes.

Após a realização da pré-matrícula no site da Sectec, os candidatos devem comparecer à secretaria da escola a qual concorrem a vaga, no período de 11 a 19 de fevereiro, para confirmação da matrícula. A previsão para o início das aulas é 22 de fevereiro.

De acordo com a Sectec, das 5.465 vagas ofertadas, 4.235 são destinadas para a modalidade Ensino Médio Integrado e 1.230 para o Programa de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Na modalidade Proeja, devem se matricular os candidatos com idade igual ou superior a 18 anos.

