Governo do Pará diz que vai começar a distribuir novo lote de vacinas contra Covid-19 na sexta, 26

61 mil doses das vacinas AstraZeneca, da Oxford, chegaram ao Pará — Foto: Agência Pará

Estado recebeu remessa do Ministério da Saúde com 61 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca e 37.200 da Coronavac, totalizando 98.200 doses.

O governo do Pará disse que a nova remessa com 98.200 novas doses de vacinas contra Covid-19 devem chegar aos municípios do estado nesta sexta (26). Na manhã de quarta chegaram a Belém 61 mil doses da vacina Oxford/AstraZeneca e, por volta das 23h15, foram mais 37.200 da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan.

Segundo o governo, o novo lote deve reforçar a quantidade de vacinas para grupos prioritários, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. Os ajustes para a distribuição já estão sendo feitos.

O envio, ainda de acordo com o governo, será por via terrestre, aérea e marítima, e deve ter apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

É a quinta remessa recebida pelo Pará, contabilizando 414.040 doses enviadas ao estado, que ainda deve receber 1,5 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 até o dia 30 de março. A informação foi repassada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao governador Helder Barbalho, durante reunião na última semana, em Santarém, no oeste do estado.

Na última terça, o governador anunciou que, mesmo com o reforço nesta remessa, ainda vai comprar 3 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 direto de laboratórios credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que é autorizado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os lotes das vacinas já enviados pelo Ministério da Saúde começaram a chegar desde 18 de janeiro. As remessas foram:

18 de janeiro: 173.240 doses da CoronaVac/Sinovac

24 de janeiro: 49 mil doses da Oxford/AstraZeneca

25 de janeiro: 29.200 doses da CoronaVac/Sinovac

06 de fevereiro: 64.400 doses da CoronaVac/Sinovac.

24 de fevereiro: 98.200 doses da CoronaVac/Sinovac (37.200) e Oxford/AstraZeneca (61 mil).

Baixa vacinação

De acordo com levantamento do consórcio de veículos de imprensa, o Pará é o estado do Brasil que menos vacinou contra Covid-19. No total, 129 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina, e 33 mil a segunda dose, de acordo com a Sespa.

Até às 20h de quarta-feira (23), apenas 1,49% da população havia sido imunizada; seguido pelo Maranhão, com 1,84% e Sergipe, que vacinou apenas 1,93% da população.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...