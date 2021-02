PM flagra plantações com mais de dez mil pés de maconha no nordeste do PA

(Foto:Reprodução) – Flagrante ocorreu em Cachoeira do Piriá. Um homem foi preso.

Mais de dez mil pés de maconha foram encontrados pela Polícia Militar na zona rural de Cachoeira do Piriá, no nordeste do estado. Segundo informações desta quarta-feira (24), uma denúncia levou a equipe à primeira plantação.

Um homem foi encontrado no local. De lá, ele levou os agentes até mais duas áreas de plantio. Ao perceber chegada da polícia, os responsáveis fugiram para uma área de mata.

Uma parte do material foi queimada no local. O restante foi apresentado na delegacia de polícia de Cachoeira do Piriá, assim como o suspeito detido em uma das plantações.

Por G1 PA — Belém

