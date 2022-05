PF prende jovem com R$ 10 mil em notas falsas no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em depoimentos a PF, o jovem confessou que pagou R$1.900,00 pelo dinheiro falsificado. A pena para quem falsifica dinheiro varia entre 03 e 12 anos de reclusão, além de multa. Com informações do Confirma Notícia.

A mercadoria foi apreendida no momento em que saia da agência dos correios no município de Cumaru.

(Foto:Reprodução) – Um homem, de 21 anos, foi preso nesta sexta-feira, 29, pela Polícia Federal após ser flagrado com R$ 10.000,00 em cédulas falsas. A prisão ocorreu no município de Cumaru do Norte, sudeste paraense.

You May Also Like