PF investiga tentativa de homicídio contra policiais federais e servidores do ICMBio

(Foto:Polícia Federal – PA) – Operação Dever Legal cumpre mandados contra suspeitos de atirarem contra servidores durante uma operação contra garimpos ilegais em abril deste ano

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (8/8) a Operação Dever Legal, com o objetivo de investigar suspeitos que estariam envolvidos com garimpos ilegais e com a tentativa de homicídio contra policiais federais e servidores do ICMBio.

A PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, todos no município de Itaituba/PA.

As investigações tiveram início após uma operação conjunta da PF e ICMBio, em abril de 2023, para reprimir garimpagem ilegal em Unidades de Conservação federais situadas na região de Itaituba.

Durante a inutilização das instalações e maquinário em uma das regiões de garimpo, policiais federais e servidores do ICMbio foram emboscados.

As investigações indicam que envolvidos com garimpos ilegais alvos da ação teriam realizado os disparos.

Eles são investigados, dentre outros, pelos crimes de usurpação de patrimônio da União, crimes ambientais diversos e tentativa de homicídio qualificado, cujas penas somadas podem ultrapassar os 30 anos de prisão.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2023/10:41:36

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...