Governo do Pará entrega pavimentação da PA-160 neste sábado (8)

Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará | Conhecida como TransCarajás, a rodovia tem 26 km e liga Canaã dos Carajás e Parauapebas à BR-155.

O asfaltamento de 26 quilômetros da Rodovia PA-160 foi aguardado por muito tempo pela população do sudeste e sul do Pará. Neste sábado (8), o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seinfra), acabou com a longa espera. O governador Helder Barbalho foi à região entregar a obra na rodovia, conhecida como TransCarajás. Os benefícios – mais segurança, comodidade e mobilidade – já fazem parte do dia a dia da população.

“Esta rodovia de integração aproxima a nossa BR-155 da região de Canaã, com Parauapebas, Curionópolis. Ela abre uma nova alternativa de escoamento da produção, e facilita para que as famílias de Canaã, e desta região, possam chegar até o Pontão, até o Tocantins. Isto permite que tenha uma rodovia com qualidade, segurança para trafegar, evitando acidentes, valorizando a vida. E para um setor produtivo tão pujante, que garante alimento na mesa dos brasileiros, e também fortalece a economia gerando emprego e renda na atividade da mineração, com esta rodovia estamos falando em desenvolvimento e compromisso do governo do Estado e da Prefeitura em fazer com que a TransCarajás se torne realidade”, destacou Helder Barbalho, acompanhado pela vice-governadora Hana Ghassan.

A TransCarajás chegou para transformar a realidade local. “Antes, era péssimo; só chão. Na chuva ficava intransitável, não tinha como passar. Agora, tá só o luxo! Bom demais. Precisava disso há muito tempo”, contou o autônomo Regivan Nascimento, morador da região desde 1984.

“Essa estrada era péssima, buracos e muita poeira. No trajeto dava muito acidente, ficava no prego. Hoje, tá ótimo! Melhorou o tempo de viagem. Sou muito grato pelo asfalto que está pronto. Tudo que a gente precisa fazer, vai e vem com segurança”, afirmou o motociclista Maxuel Ribeiro.

Além de beneficiar a população, durante a obra foram gerados cerca de 100 empregos diretos e indiretos, injetando recursos na região.

Desenvolvimento – A PA-160 conecta os municípios de Canaã dos Carajás e Parauapebas à BR-155, no município de Xinguara. A obra nos 26 quilômetros, iniciada em 2024, é um investimento de cerca de R$ 40 milhões. Com 94 quilômetros de extensão, a rodovia passa a ter mais 26 km asfaltados, totalizando 120 km de extensão.

A nova infraestrutura melhora a trafegabilidade e o escoamento da produção agrícola e da pecuária entre o sudeste e sul do Pará. A localização é considerada fundamental para impulsionar o desenvolvimento da região Carajás.

“A PA-160 é estratégica para a região. Ficamos muito felizes em concluir mais esta obra, que vai contribuir para o desenvolvimento de toda a região, e levar mais qualidade de vida para quem precisa se deslocar entre os municípios”, disse Adler Silveira, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.

“Encerramos uma missão, e já iniciamos outra hoje. Destaco a parceria com a Prefeitura de Cannã dos Carajás, e anunciamos novos investimentos na ligação da TransCarajás com a vila São José, no Estado do Tocantins”, acrescentou Helder Barbalho.

