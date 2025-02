Praia no Pará é uma das 10 mais fotografadas do Brasil, segundo Google Maps

Foto: Reprodução | A icônica Praia do Atalaia, em Salinópolis, se destaca no ranking de 2025 como uma das praias mais clicadas do Brasil, encantando turistas com sua beleza natural e importância ecológica

Salinópolis, no Pará, ganha visibilidade internacional ao figurar entre as 10 praias mais fotografadas do Brasil, segundo o Google Maps, com base em fotos enviadas por usuários entre 2010 e janeiro de 2025. A Praia do Atalaia, uma das mais conhecidas da região, ocupa a décima posição no ranking, um feito significativo que destaca a crescente popularidade de destinos no Norte do Brasil.

Conhecida por sua beleza estonteante, a Praia do Atalaia atrai turistas não apenas pelas suas águas cristalinas e paisagens de tirar o fôlego, mas também pela sua importância ecológica. O local é um verdadeiro santuário para tartarugas-marinhas, e por isso, medidas de preservação são adotadas, como a restrição temporária de veículos para proteger os ninhos. A área também faz parte da Zona de Amortecimento do Monumento Natural Atalaia, uma das 27 Unidades de Conservação do estado do Pará.

O Google Maps, plataforma que permite aos usuários compartilhar fotos e experiências de suas viagens, revelou que, ao longo dos anos, a Praia do Atalaia se consolidou como um dos destinos mais registrados da plataforma. Com isso, Salinópolis se torna mais um destaque do ecoturismo brasileiro, oferecendo não apenas uma experiência única de contato com a natureza, mas também um convite para preservar o meio ambiente.

Essa inclusão coloca Salinópolis ao lado de destinos turísticos consagrados no Brasil, como as praias de Santa Catarina e Bahia, provando que o Pará tem muito a oferecer quando o assunto é turismo de qualidade. Para quem ainda não conhece, a Praia do Atalaia é uma opção imperdível para quem busca beleza, tranquilidade e um toque de preservação ambiental no roteiro de viagem.

Além da Praia do Atalaia, o ranking do Google Maps inclui outras praias que são grandes ícones do litoral brasileiro.

Confira as 10 mais fotografadas do país:

1. Praia das Laranjeiras, Balneário Camboriú (SC)

2. Praia Guarda do Embaú, Palhoça (SC)

3. Praia Martim de Sá, Caraguatatuba (SP)

4. Praia do Forte, Cabo Frio (RJ)

5. Orla Brigitte Bardot, Armação dos Búzios (RJ)

6. Praia Ponta das Canas, Florianópolis (SC)

7. Praia de Coroa Vermelha, Santa Cruz Cabrália (BA)

8. Praia Barra da Lagoa, Florianópolis (SC)

9. Pontal do Maragogi, Maragogi (AL)

10. Praia do Atalaia, Salinópolis (PA)

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/02/2025/13:14:41

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

