Governo do Pará reforça segurança em Altamira, após onda de execuções que deixou 5 vítimas em 3 dias

(Foto:Reprodução) – Caso mais recente é de casal que estava com criança quando foi alvejado a tiros. Ninguém foi preso.

O governo do Pará enviou reforços, por meio da Secretaria de Segurança Pública (Segup), à Altamira, no sudoeste do estado, após uma onda de violência que deixou cinco mortos em 3 dias, entre sábado e segunda-feira (30). Todas as mortes tinham características de execução.

De acordo com a Segup, as equipes especializadas e de inteligência das Polícias Civil e Militar devem atuar, de forma integrada, junto às forças locais, reforçando as operações de combate à criminalidade com ações ostensivas e repressivas.

A Segup também afirma que busca, com a medida, “garantir celeridade nas investigações dos crimes ocorridos no município, para identificar e responsabilizar os autores, bem como apurar as motivações.

Até a manhã desta terça-feira (31), nenhum envolvidos nos cinco assassinatos foi identificado ou preso. “A Segup reitera que qualquer informação que auxilie nas investigações pode ser repassada via Disque-Denúncia 181”.

O caso mais recente foi de um casal assassinado a tiros quando chegava em casa. Uma criança, que seria bebê filho do casal, precisou ser socorrido após o crime. Ela estava com os pais e teria sofrido uma queda, mas não foi atingido pelos disparos.

Camila Soares, de 19 anos, e o marido, Madson Martins, de 30 anos, morreram na noite de segunda no bairro Sudam II. Uma dupla teria chegado em uma moto atirando e fugiu após os disparos.

Camila e Madson estavam na frente do portão da vila de casas onde moravam quando foram alvejados por volta das 21h.

Segundo informações iniciais, Camila não teve chance e, ferida, caiu na calçada na frente do portão. O companheiro dela tentou correr, mas foi atingido na cabeça. Os dois morreram no local.

O casal estava com um bebê. Ele não foi atingido por tiros, mas caiu, sofreu escoriações e precisou ser socorrido pelos bombeiros. A criança foi atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento e encaminhada a familiares, após acionamento do Conselho Tutelar.

O homem assassinado respondia por roubo. Ele estava em liberdade condicional e usava tornozeleira eletrônica.

Mortes no fim de semana

Outros três crimes semelhantes ocorreram no fim de semana em Altamira, mas a polícia não informou se há suspeita de ligação entre os cinco homicídios.

Um servidor público foi morto na madrugada de sábado (28). No mesmo dia, um homem morreu ao tentar matar uma mulher e duas pessoas ficaram feridas. No domingo à noite, outra pessoa foi assassinada, desta vez em um bar.

A Polícia disse que está investigando os casos e que uma das hipóteses apuradas seria uma possível briga entre grupos criminosos.

Em 2022

A cidade registrou mais de 60 mortes em 2022. O mês mais violento foi maio, quando houve 13 assassinatos. Naquele mês, o município foi palco de uma chacina, que resultou na morte de quatro pessoas. A polícia prendeu os suspeitos um mês depois.

No fim do ano passado, a Segup havia informado que “realiza operações integradas para combater a criminalidade na região, com ações ostensivas e monitoramento das vias com uso de câmeras de videomonitoramento”. Mesmo com as operações, crimes ainda não foram totalmente esclarecidos.

Um especialista ouvido pelo g1 ainda em 2022 afirmou que a implantação de grandes empreendimentos na região de Altamira e o contexto de vulnerabilidade fortalecem o crime organizado, elevando os índices de violência. (Com informações do g1 Pará e TV Liberal — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 31/01/2023/18:12:47

