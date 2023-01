Defesa de paraense que tentou explodir caminhão-tanque alega que cliente fez por ‘medo de comer cachorro’

(Foto:Reprodução) – A defesa do paraense George Washington, que tentou explodir um caminhão-tanque em Brasília, afirmou que o seu cliente teria tentado executar tal ato por “medo de comer cachorro” no atual governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A afirmação foi do advogado de defesa do paraense, Jorge Chediak, durante um depoimento em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, no último domingo, 22.

Chediak disse na live que George Washington e outras pessoas teriam comprado uma carga de dinamite. Mas, ainda de acordo com o advogado, o paraense não tinha intenção de explodir o aeroporto, mas sim um “poste de energia” para interromper o fornecimento de luz na cidade. Ainda segundo o advogado, as pessoas estavam “desesperadas”, e tinham medo de “comer cachorro”. (Com informações do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em 31/01/2023/18:06:00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...