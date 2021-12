Governo do Pará volta a pagar o ‘Vale Gás’ nesta quarta-feira; veja calendário

Vale Gás’ volta a ser pago no Pará — (Foto:Reprodução)

Auxílio de duas cotas de R$100 é para garantir a compra de botijões de 13 quilos para famílias em extrema pobreza.

O governo estadual volta a pagar o “Vale Gás” nesta quarta-feira (15) – veja o calendário ao final.

O auxílio é em duas cotas de R$100, disponibilizadas em forma de crédito pelo Banco do Estado do Pará (Banpará).

Segundo o governo, a iniciativa é para garantir a compra de botijões de 13 quilos para famílias que se enquadram na faixa de extrema pobreza. Esta é a segunda parcela do “Vale Gás”.

Para ser contemplada, a unidade familiar precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com renda per capita declarada igual a zero.

*Quarta-feira (15): nascidos entre janeiro e abril

*Quinta-feira (16): nascidos entre maio e agosto

*Sexta-feira (17): nascidos entre setembro e dezembro

A lista das pessoas contempladas pelo programa é disponibilizada nos sites da Seaster e do Banpará.

