Governo Federal sinaliza que receberá 3 milhões de vacinas até quarta, diz Helder Barbalho

O governador afirmou que, com a chegada dos imunizantes, o Estado avançará na vacinação de pessoas a partir de 60 anos em todos os municípios. Se isso se concretizar, o Estado será o primeiro do país a atingir essa faixa etária. O Pará também foi a primeira unidade da federação que iniciou a vacinação das forças de segurança pública nesta semana.

O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou que teve hoje do Ministério da Saúde a sinalização de que o Brasil receberá até quarta-feira 3 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

