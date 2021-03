Mais de 700 postes de energia elétrica no Pará foram atingidos por carros, em menos de 3 meses

Santarém e Belém lideram no número de acidentes, que ocasionam falta de energia e acidentes graves ou até fatais

A falta de atenção no trânsito é um dos responsáveis pelos mais de 700 acidentes com postes registrados de janeiro até a primeira quinzena do mês de março de 2021, pela Equatorial Energia Pará. Santarém e Belém, a exemplo do ano passado, continuam sendo os municípios que registram o maior índice de acidentes, os conhecidos abalroamentos, mesmo diante do cenário da pandemia provocada pela Covid-19.

Só em Santarém foram 282 batidas em postes. Em seguida aparece a capital, Belém, com 187 ocorrências. Parauapebas teve 25 postes atingidos por veículos; 21 em Altamira, 19 em Castanhal e Marabá foram 18.

Os números preocupam a Equatorial Energia Pará que tem alertado os motoristas para os perigos e riscos com a rede elétrica. É que o impacto da batida, pode ocasionar ferimentos sérios aos ocupantes dos veículos, inclusive acidentes com vítima fatal, além de falta de energia nas residências e comércios.

No levantamento feito pela Equatorial, muitos desses acidentes acontecem por fatores como: excesso de velocidade, más condições das vias, estado de embriaguez do motorista, sonolência do condutor ou mesmo falhas mecânicas e a utilização de celular enquanto dirige para responder mensagens ou ligações.

O executivo de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, reforça o trabalho de conscientização no trânsito que precisa ser intensificado com o intuito de amenizar os casos. “Estamos vivendo uma pandemia, com hospitais superlotados e uma boa parte da população sendo obrigada a ficar em casa, e, sem dúvida, precisando de um serviço de qualidade, portanto, esses acidentes, acabam prejudicando a todos”, explica.

PREJUÍZOS – No ano de 2020, a Equatorial Energia Pará registrou 3.125 batidas em postes e vale ressaltar que, quando há quebra da estrutura e rompimento de fiação, o custo mínimo de material e serviço é superior a R$ 4 mil. De acordo com o Artigo 927 do código civil, quem, por ato ilícito, causar danos a terceiros, fica obrigado a repará-lo. Dessa forma, o valor total dos reparos e os danos aos clientes devem ser pagos pelo motorista que podem ser acionados judicialmente.

Para evitar maiores transtornos a Equatorial Energia Pará desenvolve ações educativas e constrói defensas no entorno de postes em rotas consideradas perigosas, que têm como objetivo amortecer o impacto da colisão dos veículos em acidentes, ajudando a preservar a vida das pessoas.

ORIENTAÇÕES – A Equatorial orienta que as pessoas não se aproximem de fios e cabos partidos ou caídos e que não toquem em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica. Em caso de ocorrências dessa natureza, que envolvam a rede elétrica, a recomendação é que a população entre em contato por meio da Central de atendimento através do 0800 091 01 96, e informe o local com ponto de referência.

Caso a vítima esteja dentro de um veículo e o cabo cair e permanecer sobre ele e aguardar socorro do Corpo de Bombeiros. É preciso permanecer dentro do veículo e não pegar na parte metálica pois pode ter ocorrido condução de corrente através dos pneus.

Fonte:Imprensa /Equatorial Pará

