Governo Fiscaliza obras em Novo Progresso

R$ 15 milhões foram destinados a Novo Progresso (Foto:Agencia Pará)

Ações do Programa Municípios Sustentáveis, com investimentos do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do New Development Bank, estão sendo aplicados no municipio.

Os serviços estão sendo realizados nas vias publicas pela empresa “JM Terraplanagem e construções Ltda” , e devem prosseguir até o mês de outubro, com R$ 15 milhões previstos .

Engenheiros da Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) visitaram nesta terça-feira (14) o municípios de Novo Progresso, para vistoriar obras de pavimentação e drenagem profunda. “As ações fazem parte do Programa Municípios Sustentáveis e contam com investimentos externos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do New Development Bank (NDB), instituições internacionais que apoiam projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, em parceria com o Governo do Estado do Pará”.

A cidade de Novo Progresso, vem recebendo serviços de nova rede de drenagem e pavimentação, um investimento superior a R$ 15 milhões, que vai proporcionar melhor qualidade de vida à população. A Prefeitura de Novo Progresso através do Prefeito Ubiraci Soares (Macarrão- PL), traçou as metas e escolheu ruas para atender a demanda na maioria dos bairros da cidade, ao menos 42 ruas foram apontadas pelo executivo municípal.

Macarrão lembrou que outros investimentos estão acontecendo nas vias publicas, com investimento da caixa economica, que tudo que acontece hoje na cidade é porque o municipio de Novo Progresso esta com nome limpo todas as certidões para liberar recursos foram conseguidas , o trabalho do prefeito foi deixar a casa em ordem , agora tudo vai acontecer de bom, e o povo vai receber beneficios. “Estou pedindo ao Governo do estado para complementar , mais recursos, para não parar a obra e concluir, o povo de Novo Progresso não merece poeira, somente com asfalto vamos acabar com este pó,enfatizou Macarrão. “Eu quero ser o prefeito que mais fez asfalto neste municipio, e vou fazer,concluiu.

Engenheiros da SEDOP – (Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas) , chegaram no municpio, foram acompanhados pelo vice-prefeito, até o local onde as obras estão sendo realizadas, elogiaram os serviços e o prefeito da cidade pela escolha das vias publicas que estão sendo pavimentadas.

