Gestão Hospitalar Humanizada é destaque no Hospital Regional do Sudeste do Pará

Nesta terça-feira, 14 de julho, é comemorado nacionalmente o Dia do Administrador Hospitalar. A data remete a São Camilo de Léllis, considerado o santo protetor dos enfermos e dos hospitais.

Com uma gestão hospitalar profissionalizada e com foco na humanização e excelência, sempre voltada para a segurança do paciente, o Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá (PA), tornou-se referência para mais de um milhão de pessoas de 22 municípios do Estado.

Gerenciado pela Pró-Saúde há 13 anos, desde sua criação em 2006, o HRSP desenvolve diversas ações de humanização e administrativas, que resultaram na marca de 98,4% de satisfação junto aos seus usuários no primeiro semestre de 2020.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço.

O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

Com foco em uma gestão hospitalar humanizada, a instituição já desenvolveu no HRSP, apenas neste ano, mais de 100 atividades voltadas para pacientes, acompanhantes e colaboradores, que levaram fé, solidariedade e esperança para aqueles que necessitam. Trata-se de uma atenção que vai além do tratamento clínico, considerando a totalidade do ser humano.

Dentre as ações mais recentes, vale destacar as visitas virtuais, realizadas por meio de vídeo-chamadas, que aproximaram os pacientes em tratamento da Covid-19, e que necessitam de isolamento, de seus familiares.

Com uma melhoria contínua de seus indicadores de qualidade, o HRSP motiva continuamente seus colaboradores por meio de ações de formação e valorização profissional, bem como realiza regularmente manutenção preventiva dos seus equipamentos, além de prever novos investimentos na unidade, que garantem o bem-estar do usuário e a eficácia dos gastos públicos.

Para Valdemir Girato, diretor Hospitalar do Hospital Regional do Sudeste do Pará, a valorização do ser humano deve ser prioridade na gestão hospitalar.

“Aqui no HRSP o nosso foco é oferecer um atendimento humanizado diferenciado, que auxilia o aumento da qualidade de vida dos nossos usuários. Devido a pandemia, tivemos que nos reinventar, desenvolvendo inúmeras ações e superando desafios.

Nesse dia especial, gostaria de agradecer a todos os colaboradores que, com seu trabalho e dedicação, contribuíram para que nos tornássemos referência no interior do Pará”, ressaltou Valdemir.

O Regional de Marabá é uma unidade do governo do Estado do Pará, que presta atendimento 100% gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo um dos hospitais selecionados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) no atendimento de casos graves da Covid-19 no Pará.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

