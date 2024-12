Rei das Guitarradas: Resgatando às origens, Ximbinha lança faixa apenas com instrumental e homenageia a capital paraense, Belém

Crédito fotos: Bruno Tavares | A canção chegará às plataformas digitais na terça-feira, 17, e contará com a participação da cantora e instrumentista pernambucana Bia Villa–Chan.

Consagrado pelos fãs e público como o rei da guitarrada, o músico e produtor Ximbinha que ao longo de 2024 veio trabalhando fervorosamente em seu projeto “O Ás e as Damas” surpreendeu o público ao anunciar o próximo lançamento, um single que chega com uma proposta diferente dos últimos trabalhos. A nova faixa promete resgatar às origens do artista como músico, e também mostrar ao mundo um pouco da cultura paraense, estado em que Ximbinha nasceu, através do olhar do artista.

A nova canção intitulada como “Belém”, chega às plataformas digitais na terça-feira, 17 de dezembro, e contará com a participação da cantora e instrumentista pernambucana Bia Villa-Chan. A música produzida e composta pelo próprio músico vem apenas com solos projetados na guitarra, sem vocal, e é um trabalho que relembra a época em que Ximbinha começou a carreira artística, quando foi reconhecido como um dos maiores produtores musicais. Tempos depois assinou todo o repertório, arranjos e as melodias de sucesso da banda Calypso, ganhando destaque no cenário nacional e internacional, resultando em premiações como o MTV, em 2008, na categoria “Guitarrista da Banda dos Sonhos” e três indicações ao Grammy Latino (2006, 2009 e 2010), na categoria “Melhor álbum de música de raízes em língua Portuguesa”.

O lançamento ainda traz em seu conceito uma grande homenagem à capital paraense, Belém, cidade em que Ximbinha reside desde a infância, e em novembro de 2025 será palco para a COP 30, (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas). “Belém é um trabalho que eu posso dizer que nasceu com o propósito de unir o que mais amo, a guitarra, a música, a valorização da minha cultura (do norte), e para isso, não poderia deixar de trazer minha amiga talentosíssima Bia Villa-Chan, que hoje é um dos maiores nomes do cenário feminino e amante da guitarrada”, comenta o artista.

“Belém” já é considerada como uma verdadeira valorização cultural, o norte será protagonista na faixa, mas ainda trazendo uma riqueza de elementos, a música contará com os famosos acordes de Bia Villa-Chan, que é uma referência feminina com a guitarra baiana.

A pernambucana é conhecida por levar em seu repertório a vasta riqueza da música brasileira com a guitarra, também sendo referência com a guitarrada, em seu set-list a cantora homenageia desde o MPB, até maracatu, ciranda, carimbó, merengue e mambo. “A guitarra é um instrumento versátil e que, quando tocada por uma mulher, pode ter um encantamento redobrado. Foi um prazer imenso estar ao lado do Ximbinha neste projeto, me sinto honrada em poder contribuir em uma canção tão especial quanto essa”, comenta Bia.

O lançamento de “Belém” é muito esperado pelos fãs, pois marca a nova fase da carreira de Ximbinha. O artista já adiantou que em 2025 seguirá levando o trabalho Ximbinha & Banda para todo o país, mas em paralelo, terá mais projetos associados com artistas do estado do Pará e também de diferentes regiões do país, trazendo a mistura da cultura nortista com outros gêneros.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2024/13:15:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...