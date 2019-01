Governo inaugura Unidade Integrada de Polícia em Ipixuna do Pará

O prédio abriga sete salas, sendo cinco utilizadas para atendimento à população e duas de custódia, além de quatro alojamentos para o uso de policiais civis e militares, uma copa/cozinha e uma sala de convivência para os servidores

Um dos 62 mil habitantes do município de Ipixuna do Pará, nordeste do Estado, o comerciante Geraldo Pereira, 52 anos, agora se sente mais tranquilo. A poucos metros do seu ponto comercial, a nova Unidade Integrada de Polícia (UIP) foi inaugurada, nesta segunda-feira (25), pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). “Com a polícia assim, tão perto, e trazendo todos os serviços, a gente se sente bem mais protegido”, disse o comerciante.

O novo prédio, localizado no bairro Vila Nova, reúne, em um só local, os serviços das policias militar e civil, além do atendimento psicossocial do Pro Paz, e reforça a segurança pública na região nordeste paraense.

A inauguração da nova Unidade Integrada de Polícia foi feita pelo governador do Pará em exercício, Zequinha Marinho, acompanhado da prefeita Katiane Cunha, e comitiva formada por autoridades estaduais e municipais.

Zequinha Marinho comemorou a 63ª unidade entregue pelo Governo do Estado desde 2011. “Essa UIP é um ambiente novo e confortável, que vai dar ao servidor a garantia de prestar um serviço de qualidade à população”, disse o governador em exercício.

“Queremos agradecer ao Governo do Estado pela entrega dessa obra tão importante para Ipixuna. É a garantia de conforto e funcionalidade para nossos policiais”, destacou a prefeita Katiane Cunha.

A nova unidade recebeu um aporte financeiro de R$ 1.194.033,67, além de R$ 107.761,00 na aquisição de material de informática e mobiliário. O prédio abriga sete salas, sendo cinco utilizadas para atendimento à população e duas de custódia, além de quatro alojamentos para o uso de policiais civis e militares, uma copa/cozinha e uma sala de convivência para os servidores.

Até o final do ano, mais sete UIPs devem ser entregues, segundo o secretário de estado de segurança pública e defesa social, general Jeannot Jansen. “O policial vê hoje essas UIPs como um reconhecimento do Governo ao seu esforço, já que terá melhores condições de trabalho de uma forma integrada e funcional. É aqui que favorecemos tanto o policial quanto a população, que receberá um atendimento cada vez melhor”, afirmou o secretário.

A UIP do município já está à disposição dos moradores a partir de hoje, em funcionamento 24 horas por dia. “Agora temos uma polícia mais adequada para conter a criminalidade”, comemorou o feirante Paulo Ronaldo Paixão, 49 anos.

