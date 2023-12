Governo investe mais de R$ 41 milhões na Polícia Militar do Pará em 2023

Corporação promoveu o maior concurso da história da instituição, com 4,4 mil vagas e cadastro reserva – (Foto: Agência Pará)

Qualificação profissional, reforço do efetivo, construção e reconstrução de unidades, compra de equipamentos, como armamentos e coletes balísticos, renovação de frota e mobiliário estão entre as principais medidas promovidas pelo governo do Estado na Polícia Militar do Pará (PMPA) em 2023. Um investimento de mais de R$ 41 milhões.

Comandante-geral da PMPA, coronel Dilson Júnior ressalta que o investimento maciço na área da segurança é o principal diferencial da atual gestão para a conquista de resultados positivos. “A gente vem reduzindo a criminalidade desde 1º de janeiro de 2019 e, quanto mais a gente reduz a criminalidade, mais o governo aporta recursos para que a gente possa melhor estruturar a nossa corporação nos 144 municípios do Estado, com isso levando paz e tranquilidade para todo o povo paraense. Esse investimento se traduz numa redução sistemática da criminalidade violenta, como os números de homicídio, de roubo, de furto e de outros crimes”, observa o coronel.

Entre as unidades construídas, estão o prédio do 24° Pelotão, em Curuçá; o Comando de Policiamento Regional VII e da 4ª Companhia de Missões Especiais, em Altamira; o Quartel do Regimento de Polícia Montada; o 3º Batalhão de Missões Especiais e o prédio do Comando de Policiamento Regional III, em Castanhal; o prédio da 29ª Companhia Independente, em Óbidos; o prédio da 26ª Companhia Independente, em Alenquer; o 46º Batalhão, em Novo Progresso: a Companhia Independente em Breu Branco; além da reconstrução do prédio do Batalhão Especial Penitenciário, em Belém.

A Polícia Militar do Pará adquiriu ainda material bélico, rádios transceptores, munições, equipamentos de proteção individual, equipamentos de informática, aparelhos de ar-condicionado, mobília, entre outros itens. Em novembro de 2023, o Governo iniciou a entrega das novas viaturas da corporação. Ao todo, 1.450 novas viaturas serão entregues, com objetivo de renovação da frota e consequentemente, qualificação dos serviços de policiamento à população, garantindo melhores condições para os agentes.

HISTÓRICO – Em 2023, a PMPA realizou o maior concurso público da história da corporação, com a oferta de 4 mil vagas e cadastro de reserva para o Curso de Formação de Praças (CFP); além de 400 vagas do curso de formação de oficiais. O reforço do efetivo busca fortalecer a segurança pública, sobretudo, durante os eventos da COP30 em Belém, em 2025.

“Nós tivemos grandes avanços nas forças de segurança do Pará, em especial, fortes investimentos na Polícia Militar, não só na questão do maior concurso da história, mas em equipamentos de ponta, modernos. Com licitações internacionais, a gente conseguiu reformular todo o armamento, todo o equipamento de proteção dos policiais, de inteligência, para que a gente pudesse cada vez mais enfrentar a criminalidade e reduzir os índices, como nós estamos conseguindo”, destaca o secretário de Segurança Pública (Segup), Ualame Machado.

Fonte:Por Giovanna Abreu (SECOM)

