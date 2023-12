Acusado de estuprar criança enquanto vítima aguardava ônibus escolar com irmão há 15 anos atrás no Tocantins, é preso em Castelo de Sonhos

Homem cometeu o crime na zona rural de Colinas do Tocantins em 2008 – Foto – Divulgação

Compartilhamento de informações entre as Polícias Civil do Tocantins e do Pará resulta na prisão de foragido condenado por estupro de vulnerável

Crime ocorreu em 2008 na cidade de Colinas do Tocantins

Um homem de iniciais A.O.L.G., 51 anos, foragido da justiça do Tocantins, foi preso nesta sexta-feira, 29, no distrito de de Castelo dos Sonhos, em Altamira no PA, após compartilhamento de informações entre as Polícias Civil do Tocantins e do Pará. O indivíduo foi condenado pelo crime estupro de vulnerável, ocorrido em 2008, em Colinas do Tocantins.

Conforme apurado durante as investigações, a vítima era uma menina que morava na zona rural da cidade e, no dia do crime, juntamente com seu irmão, aguardava o ônibus escolar que os levaria até a escola na zona urbana. O homem, que atuava como trabalhador rural da região, se aproximou das crianças, amarrou o menino e estuprou a menina. Deixando o local em seguida. As crianças só foram localizadas ao final do dia.

“Ele praticou o crime em 2008, na época a Polícia Civil realizou todas as diligências pertinentes ao caso, não restando qualquer dúvida quanto à autoria. Durante as investigações ele foi preso, mas antes mesmo de sair a sentença condenatória, ele fugiu da cadeia pública local em 2009”, ressaltou a delegada titular da 4ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV – Colinas do Tocantins), Lorranny Almeida.

O homem foi preso enquanto fazia sua mudança da zona rural para a zona urbana. “Tomamos conhecimento de que ele era foragido da justiça por ter cometido estupro em 2008. Verificamos que ele estava mudando da fazenda em que trabalhava e aí fomos acompanhando o caminhão da mudança até o distrito. Ele deixou o caminhão guardado nesse distrito e estava atrás de casa para alugar. Aí, nesse intervalo, conseguimos efetuar a prisão dele que não ofereceu resistência e de imediato confessou a situação toda”, informou o titular da Delegacia de Castelo dos Sonhos, Marcelo Diniz Santos Filho.

Após a prisão, o homem foi conduzido para a cadeia local de Novo Progresso, mas deve ser transferido para o Centro de Recuperação de Itaituba (PA), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário do Tocantins.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com Gazeta do Serrado e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/12/2023/08:04:26

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...