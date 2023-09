Governo lança campanha publicitária do Plano Safra e incentiva agro produtivo e sustentável

Um dos cards da campanha publicitária. Foto: Divulgação / Secom / PR

Agricultura empresarial tem R$ 364 bilhões destinados ao crédito rural, com incentivo ao fortalecimento de sistemas ambientalmente sustentáveis

Lançada nesta sexta-feira, 8/9, a campanha publicitária do Plano Safra 2023/2024 do Governo Federal mostra que o Brasil pode se apresentar ao mundo como um país de produção sustentável. As peças reforçam a estratégia de modernizar a agropecuária brasileira com foco na agricultura de baixo carbono e com políticas de incentivo à produção sustentável, competitiva e eficiente.

O Plano Safra 2023/2024 reserva para a agricultura empresarial (médios e grandes produtores) o valor recorde de R$ 364,22 bilhões destinados ao crédito rural para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e demais, valor 26,8% superior ao do que foi aplicado no Plano Safra anterior.

O objetivo da campanha é mostrar como o investimento do Governo Federal na agropecuária brasileira é capaz de promover mudanças positivas na vida de todas as pessoas, tanto no campo quanto na cidade.

O Plano Safra 2023/2024 é um ponto de partida estruturante para girar a roda da economia brasileira. Incentivar e criar linhas de crédito conectadas com as práticas contemporâneas da agropecuária é também incentivar o crescimento do setor de máquinas, do comércio local, das indústrias e de todo o setor logístico. O Plano conecta plantio, colheita, comercialização, industrialização e consumo. Desde o plantio do algodão até o consumidor final, passando pela venda de insumos, maquinário, indústria de confecção e logística de transporte.

RAÍZES – As peças publicitárias trazem imagens que ilustram a grandiosidade do agro brasileiro e exploram a tecnologia e as grandes máquinas e culturas, mostrando o dinamismo e a força de toda a cadeia de produção. A criação apostou ainda na trilha sonora forte, que mistura o sertanejo com uma percussão moderna e reforça que o agro brasileiro tem uma cara nova.

PEÇAS – O comercial de 30 segundos mescla imagens de uma família preparando uma refeição farta, com cenas da agroindústria, com imagens de drone, de um grande tanque de etanol, de pesquisadora em campo e funcionários na linha de produção de cosméticos e alimentos. Outra passagem do filme mostra colheitadeiras, grãos sendo coletados e armazenados e trabalhadores vibrando com os resultados da safra.

O filme continua com uma trabalhadora fazendo o manejo do gado no pasto e produtores cultivando uma grande agrofloresta. A produtora rural aparece em destaque em toda a campanha, reproduzindo outra mudança de paradigma que foi o aumento da participação das mulheres no setor.

A campanha tem veiculação nacional e conta ainda com spot de rádio, cards digitais e banners para internet. O objetivo é impactar a cadeia de produção agrícola (produtores, empresas, cooperativas e tradings), órgãos públicos, formadores de opinião e sociedade em geral.

ACESSIBILIDADE – As peças produzidas para a campanha contêm recursos de acessibilidade de audiodescrição, legenda e tradução em libras, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, com vistas a atender às Instruções Normativas da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2023/6:49:08

