Graesp celebra 20 anos de contribuições em segurança pública e ações humanitárias no Pará

(Foto: Reprodução) – O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), comemorou duas décadas de atuação no estado do Pará.

A celebração marcou uma importante trajetória de serviços prestados, incluindo a realização de mais de 43 mil horas de voo em missões que vão além da segurança pública.

Entre os destaques do evento, foi feita a entrega da Medalha “Comandante Júlio César”, uma homenagem destinada a civis e militares que se destacaram nas áreas de aviação e segurança pública. O titular da Segup em exercício, Luciano de Oliveira, foi um dos agraciados e aproveitou a oportunidade para salientar a importância do trabalho do Graesp, especialmente em um estado tão extenso quanto o Pará.

Luciano destacou que o Graesp atua como um verdadeiro braço aéreo do Estado, e que suas operações vão muito além das questões de segurança, englobando ações humanitárias, auxílio em crises de saúde e combate a crimes ambientais.

“O Graesp não é apenas um elemento da Segurança Pública, mas um pilar essencial na resposta a várias demandas urgentes do Estado”, enfatizou.

Atualmente, o Graesp opera com 14 aeronaves, incluindo oito helicópteros e seis aviões, e até novembro de 2024, a unidade havia realizado mais de 3.500 voos, dos quais mais de 700 foram dedicados ao combate a crimes ambientais.

O coronel Armando Gonçalves, diretor do Grupamento, comentou sobre a atuação na Operação Curupira, repleta de atividades em diversas regiões do estado. Ele ressaltou que as bases operacionais em locais como São Félix de Xingu e Novo Progresso são vitais para garantir uma resposta rápida às crises.

O desempenho do Graesp também é notório em tempos de emergência, como a pandemia de Covid-19, quando a unidade foi fundamental no transporte de médicos, insumos, e até vacinas em tempo recorde.

“Durante a pandemia, nossos servidores demonstraram um comprometimento exemplar. Conseguimos entregar toda a carga das vacinas nos municípios do Pará em 24 horas”, destacou o coronel Gonçalves.

O coronel Alexandre Francês, um dos fundadores do Graesp e membro da primeira turma de pilotos de helicóptero da unidade, refletiu sobre a evolução do grupamento ao longo dos anos. Ele ressaltou a gratificação de testemunhar o crescimento da unidade e enfatizou que o Graesp representa um mosaico de experiências marcantes, que incluem momentos de confraternização, salvamento e até desafios em situações de perigo.

Fonte: Carlos Ferreira – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/12/2024/06:03:18

