Centro de Recuperação Penitenciário do Pará passa a comportar presos de alta periculosidade — Foto: Oswaldo Forte/O Liberal

A mudança ocorre enquanto o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II passa por reconstrução.

O Centro de Recuperação Penitenciário do Pará V (CRPP V), unidade de alta periculosidade do sistema penitenciário do estado, começou a funcionar nesta terça-feira (19). A decisão atende a portaria n° 34/2021, publicada no Diário Oficial do Estado.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), a mudança ocorre por tempo indeterminado, enquanto o Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II, classificado como cadeia de segurança máxima, passa por uma reconstrução.

A casa penal CRPP V tem estrutura avançada de segurança, nos padrões do sistema federal, e vai passar a comportar presos de maior relevância para organizações criminosas.

Por G1 PA — Belém

