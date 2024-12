Câmara Municipal de Novo Progresso (PÁ) – Prefeito, vice-prefeita e vereadores tomam posse nesta quarta-feira (01/01/25)

Eleitos são diplomados (Foto:Reprodução) – Prefeito, vice-prefeita e vereadores tomam posse na Câmara Municipal nesta quarta-feira (01/01/25)

A Câmara Municipal de Novo Progresso Realizará no dia 1º de janeiro de 2025 a cerimônia de posse do prefeito, do vice-prefeita e dos 11 vereadores eleitos para a 9ª Legislatura do Poder Legislativo. A solenidade acontecerá a partir das 9h30, no plenário “Sinval Silva” da Câmara Municipal de Novo Progresso-PÁ.

A cerimônia segue um rito próprio e se divide em duas partes. Na primeira, em Sessão Solene presidida pelo vereador mais votado, os eleitos são empossados sob o compromisso de respeitar as leis e desempenhar com retidão o mandato. Em seguida, os vereadores procedem à eleição dos membros da Mesa Diretora, órgão que tem por função conduzir os trabalhos legislativos pelos próximos dois anos. O colegiado é composto por um presidente, dois vice-presidentes e dois secretários.

Uma vez eleita e empossada a Mesa Diretora, o presidente convoca Sessão Extraordinária para dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito e receber seu compromisso.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal no facebook canal oficial do legislativo na internet.

Leia também:Fim de Mandato – Câmara entra em Recesso – Vereadores não reeleitos se despedem em sessão solene com entrega de títulos de honorífico em Novo Progresso PA.

Fonte:Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/12/2024/06:03:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...