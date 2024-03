Grampos foram cruciais na condenação de Robinho por estupro

Grampos revelam que Robinho mudou de versão diversas vezes ao longo da investigação do caso de estupro coletivo na Itália. | Foto: Reprodução/TV Record

Áudios revelam detalhes perturbadores do caso de estupro coletivo que gerou grande repercussão, enquanto o ex-jogador aguarda decisão do STJ sobre cumprimento da pena de prisão no Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) votará nesta quarta-feira (20) sobre a prisão do ex-jogador de futebol brasileiro Robinho, condenado por estupro na Itália. O caso tem gerado grande repercussão e debate, principalmente após a divulgação de gravações de conversas entre Robinho e seus amigos, realizadas pela polícia italiana durante a investigação.

Os áudios dos grampos, que foram divulgados com exclusividade pelo podcast “UOL Esporte Histórias – Os grampos de Robinho”, em julho de 2023, revelam detalhes chocantes sobre o crime, que ocorreu em 2013. Robinho e um de seus amigos, Ricardo Falco, foram julgados e condenados em todas as instâncias da Justiça italiana pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa.

As gravações, que totalizam mais de 10 horas, foram gravados com autorização judicial nos primeiros meses de 2014, quase um ano após o crime. Eles revelam que a primeira reação de Robinho ao saber da investigação foi rir. No entanto, à medida que as investigações avançavam, o ex-jogador e seus amigos começaram a combinar o que diriam à polícia.

Inicialmente, Robinho afirmou que “não tocou” na vítima. No entanto, sua versão sobre o caso foi mudando ao longo do tempo. Em uma das conversas, ele admite que “tentou” fazer sexo com a mulher. Posteriormente, ele afirma que “comeu” a vítima, mas que a relação foi consensual.

A vítima, por sua vez, afirmou em depoimento à polícia italiana que já conhecia Robinho há dois anos. Segundo ela, em uma das ocasiões em que se encontraram, o brasileiro havia passado a língua em um dos seus seios.

As gravações também revelam que Robinho começou a demonstrar receio das possíveis consequências do caso, principalmente porque, à época, ele estava tentando voltar a jogar pela Seleção Brasileira.

CASO ANTERIOR

Este caso não é o primeiro envolvendo Robinho e alegações de estupro. Em 2009, a polícia da Inglaterra começou a investigar outra suspeita de estupro envolvendo o ex-jogador.

O episódio, que ocorreu pouco antes do casamento de Robinho com Vivian Guglielmetti, chegou a causar o cancelamento da cerimônia. No entanto, o caso foi arquivado e o casamento foi realizado posteriormente.

Confira os sete pontos principais revelados no podcast sobre o caso de estupro envolvendo Robinho:

Grampos no telefone e no carro: As gravações das conversas de Robinho foram autorizadas pela Justiça italiana a pedido do Ministério Público. Além de monitorar ligações no telefone do ex-jogador, os policiais também instalaram um gravador no carro dele.

Primeira reação foi rir: Os áudios mostram que a primeira reação de Robinho ao saber da investigação foi rir.

Versões combinadas: À medida que as investigações avançavam, Robinho e seus amigos começaram a combinar o que diriam à polícia.

Mudança de discurso: Nos primeiros diálogos, Robinho afirma que “não tocou” na vítima. No entanto, sua versão sobre o caso foi mudando ao longo do tempo.

Robinho já conhecia a vítima: Em depoimento à polícia italiana, a vítima afirmou que já conhecia Robinho havia dois anos.

Medo da repercussão: À medida que a investigação avançava, o ex-jogador começou a demonstrar receio das possíveis consequências do caso.

Outro caso de estupro: Em 2009, a polícia da Inglaterra começou a investigar outra suspeita de estupro envolvendo Robinho, mas o caso acabou arquivado.

GRAVAÇÕES CORROBORAM CONDENAÇÃO

As gravações divulgadas pelo podcast “UOL Esporte Histórias – Os grampos de Robinho” não apenas corroboram a condenação de Robinho na Itália, mas também lançam luz sobre a mentalidade do ex-jogador e seus amigos em relação ao crime. As risadas iniciais, a tentativa de combinar versões dos fatos e a mudança gradual no discurso do ex-atacante são reveladoras.

A decisão do STJ sobre a prisão de Robinho é aguardada com grande expectativa. Independentemente do resultado, o caso serve como um lembrete contundente de que a violência sexual é um crime grave e que ninguém deve estar acima da lei. Enquanto isso, as gravações divulgadas pelo podcast continuam disponíveis no no Youtube de UOL Esportes, no Spotify, na Apple Podcasts e em todas as plataformas de podcast.

Aguardaremos o desenrolar deste caso e traremos mais informações assim que estiverem disponíveis. Fique ligado para mais atualizações sobre este importante caso.

Fonte: Dol Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/03/2024/15:10:08

