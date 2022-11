Confira as datas dos jogos do Brasil até a final da Copa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Caso conquiste a classificação na fase de grupos e siga até a final do torneio – ou a disputa do terceiro lugar -, a seleção brasileira fará mais quatro partidas.

O time comandado por Tite terá pela frente de três a sete partidas na competição, a depender de seu desempenho nos jogos. Integrante do Grupo G, o Seleção Canarinha terá pela frente, além da Sérvia, as seleções de Suíça e Camarões.

Marcada para iniciar no próximo dia 20, o pontapé inicial da Copa do Mundo do Catar será o confronto entre os anfitriões e o Equador. Já a estreia da Seleção Brasileira ocorre quatro dias depois, em partida contra a Sérvia.

