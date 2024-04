Agentes ficam feridos após viatura da PRF aquaplanar e capotar na BR-316, no Pará; VÍDEO

Viatura da PRF capota durante perseguição na BR-316, em Castanhal. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Policiais foram socorridos e encaminhados à unidade básica de saúde. Todos sobreviveram.

Uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) capotou após aquaplanar na tarde deste domingo (14), na rodovia BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará. Os dois agentes que estavam no carro sobreviveram.

O veículo seguia no sentido Belém-Castanhal, no km 54, quando derrapou na pista, bateu em uma placa e só parou após se chocar contra um poste de energia.

Segundo a PRF, o acidente ocorreu durante perseguição a um motociclista. “A viatura sofreu aquaplanagem e perdeu o controle, colidindo com um poste de iluminação. Os fios elétricos ficaram enrolados no veículo, impedindo temporariamente a saída dos policiais”.

Os dois agentes foram socorridos por equipes da Equatorial Energia e do Samu e encaminhados à unidade básica de saúde. Ambos ficaram apenas com pequenas lesões, informou a PRF.

VEJA VÍDEO:

Agentes ficam feridos após viatura da PRF aquaplanar e capotar na BR-316, no Pará.

Leia mais: https://t.co/jUC9Pmuhnk pic.twitter.com/NDlatc34aT — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 15, 2024

Fonte: Portal RDN Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2024/07:48:22

