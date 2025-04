Gratuidade democratiza participação no Enem

(Foto: Reprodução) – Exame é a principal forma de acesso à educação superior no Brasil. Período para solicitar isenção da taxa de inscrição e justificar ausência nos dois dias do Enem 2024 vai até 25 de abril

“É o meu principal método para ingressar na faculdade. Apesar de fazer os vestibulares, sinto que tenho mais familiaridade com o Enem”, afirmou Leticia Mello, 18 anos, moradora de Brasília (DF). Para ela, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 é uma forma de conseguir o ingresso no curso de Medicina. Por ter estudado durante todo o ensino médio em escola pública, ela tem direito a fazer as provas de forma gratuita. O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição, por meio da Página do Participante, termina no dia 25 de abril. O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgarão os resultados dos pedidos em 12 de maio.

Na visão de Letícia, a isenção contribui para equiparar as chances de realizar o exame e viabiliza a participação de pessoas com diferentes perfis sociais. “Para uma grande parcela da população, que não tem uma alta renda, realizar esse teste tão essencial na vida acadêmica é uma ótima oportunidade, além de abrir portas e deixar as pessoas mais próximas à sonhada carreira profissional”, analisa.

A jovem já realizou o exame em 2024, ano em que concluiu o ensino médio. Como não concretizou o seu objetivo naquela oportunidade, deu continuidade aos estudos e faz um curso preparatório para o Enem 2025. “Este ano, estou com as expectativas bastante altas e acredito que dará tudo certo”, disse.

Moradora do município de Ibirataia (BA), Samara Pereira Conceição, 15 anos, cursa o 2º ano do ensino médio em escola particular. Ela já solicitou a isenção para o Enem 2025, com o objetivo de testar os conhecimentos. “Quero ganhar experiência e conhecer a prova para saber o que vou enfrentar quando chegar ao 3º ano e fizer para valer”, afirmou.

Segundo ela, a gratuidade “é importante para as pessoas que não têm condições de pagar, mas que, ainda assim, têm o desejo de fazer uma faculdade e se formar”. Samara tem o objetivo de ser advogada e fará o Enem 2025 como uma forma de preparação para alcançar a sua meta. “Meu querer é passar em uma faculdade pública para fazer Direito. Eu gosto da sensação de defender, de argumentar, e sou apaixonada por estudar as leis”, disse a jovem.

A gratuidade no Enem é prevista para os seguintes perfis de participantes:

Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025);

Pessoas que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de família de baixa renda – com registro no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Pé-de-Meia – Os participantes do programa Pé-de-Meia também podem solicitar isenção da taxa de inscrição.

Justificativa de ausência – Quem não compareceu aos dois dias de Enem em 2024 precisa justificar a ausência caso queira participar da edição de 2025 gratuitamente. O prazo para realizar esse procedimento, por meio da Página do Participante, também se encerra em 25 de abril.

Inscrição – Mesmo com a isenção confirmada, candidatos precisarão fazer a sua inscrição, no período a ser divulgado.

Confira o cronograma abaixo:

Solicitação de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 14 a 25 de abril

Resultado das solicitações de isenção da taxa/Justificativa de ausência: 12 de maio

Período de recursos: 12 a 16 de maio

Resultado dos recursos: 22 de maio

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do Exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Fonte: Governo Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/04/2025/14:30:15

