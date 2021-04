Grávida de sete meses é assassinada com tiro na cabeça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Logo depois do crime, Izael fugiu do local. Até o fechamento desta edição, o criminoso permanecia foragido. O caso começou a ser investigado pela Polícia Civil de Tomé-Açu.

O crime ocorreu na manhã do último domingo (25), em Quatro Bocas, Distrito do município de Tomé-Açu, região do nordeste paraense.

You May Also Like