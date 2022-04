Grêmio desperdiça pênalti e fica no empate com a Ponte Preta pela Série B

O Grêmio visitou a Ponte Preta, neste sábado, pela primeira rodada da Série B, e empatou sem gols. A equipe gremista dominou a partida, mas pecou nas finalizações. O volante Lucas Silva, inclusive, desperdiçou um pênalti.

Com o empate, as equipes somaram o primeiro ponto na competição nacional.

O Grêmio dominou a primeira etapa e teve pelo menos quatro boas oportunidades para marcar. Na melhor delas, Lucas Silva chutou para fora e desperdiçou cobrança de pênalti aos 22 minutos.

No segundo tempo, a pressão gremista continuou. Aos 13 minutos, Campaz arriscou de fora da área para defesa parcial do goleiro Caíque. No rebote, dentro da área, Bitello, livre de marcação, mandou para fora a melhor oportunidade da etapa final.

Na próxima rodada, o Grêmio recebe a Chapecoense, na sexta-feira, às 19 horas (de Brasília). Já a Ponte Preta joga fora de casa contra o Operário-PR, no próximo sábado, dia 16 de abril, às 11 horas.

