Em jogo morno, Santos segura empate com o Fluminense na abertura do Brasileirão

O Santos iniciou a sua caminhada no Campeonato Brasileiro de 2022 com um empate. Na tarde deste sábado, pela primeira rodada do torneio, o Peixe segurou uma igualdade de 0 a 0 com o Fluminense, fora de casa.

O jogo foi sem grandes emoções no Maracanã. Na maior parte do tempo, o Alvinegro Praiano ficou acuado e precisou contar com mais uma boa atuação de João Paulo para levar o ponto para casa. Do outro lado, o Tricolor Carioca encontrou dificuldades para transformar a sua posse de bola em gols. A melhor chance saiu apenas aos 40 minutos da etapa final, quando Fred carimbou a trave.

O Santos volta a campo agora na quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), quando recebe a Universidad Católica, do Equador, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. No mesmo dia, mas às 21h30, o Fluminense visita o Junior Barranquilla-COL, também pelo torneio continental.

O jogo – O primeiro tempo começou bem truncado no Maracanã, com os dois times trocando muitas faltas no meio de campo. A primeira chance real saiu aos nove minutos.

Após bate-rebate, Nino encontrou Germán Cano livre na área. O atacante, porém, finalizou em cima de João Paulo. Na sequência, o centroavante recebeu pelo alto e desviou com perigo para mais uma intervenção do goleiro alvinegro.

Do outro lado, os visitantes buscavam explorar os erros defensivos dos rivais e os contra-ataques. E foi justamente desta forma que o Peixe chegou pela primeira vez. Marcos Leonardo tomou a bola no meio de campo, disparou e finalizou pela esquerda do gol. No lance seguinte, Zanocelo recebeu ótimo passe em profundidade, invadiu a área e bateu cruzado para boa defesa de Fábio.

Com o susto, o Tricolor respondeu. Com 36 minutos, Nino subiu mais que a defesa após cobrança de escanteio e desviou para Cano, que tirou tinta da trave. Na sequência, o camisa 14 dominou pela direita, cortou para o meio arrematou colocado. Atento, João Paulo voou para espalmar.

Na volta do intervalo, o Fluminense seguiu tentando apertar em busca do primeiro gol. Contudo, os cariocas encontravam muitas dificuldades para furar a forte marcação santista. Com a área congestionado, portanto, a alternativa encontrada pelos mandantes foi arriscar de longe.

Aos 25, Nonato finalizou da intermediária, mas nas mãos de João Paulo. Cinco minutos depois, Luiz Henrique dominou pela direita, cortou para o meio e bateu com muita categoria, buscando o ângulo. A bola, no entanto, passou a centímetros da meta.

Já aos 40, Fred recebeu ótimo passe de Luiz Henrique na área e finalizou no pé da trave. No minutos finais, o Flu seguiu tentando apertar, porém não foi suficiente para tirar o zero do placar.

