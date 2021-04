Grêmio estreia com vitória na Copa Sul-Americana diante do La Equidad

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda sem Tiago Nunes à beira do campo, Thiago Gomes comandou a equipe do Grêmio à vitória. Ainda assim, a equipe brasileira teve dificuldades na criação de jogo.

O Grêmio entrou em campo nesta quinta-feira e estreou com vitória na Copa Sul-Americana. O tricolor recebeu o La Equidad-COL e venceu por 2 a 1 jogando em Porto Alegre, na Arena. A vitória deixa a equipe brasileira na liderança do grupo H junto com o Lanús, que venceu o Araguá fora de casa por 1 a 0.

